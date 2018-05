Durchfahrt wegen Marathon gesperrt

Anzeige

Heute führt der SRH-Dämmermarathon in Seckenheim für den Verkehr zur Sperrung der Ortsdurchfahrt. Wer am späten Nachmittag und frühen Abend durch die Seckenheimer Hauptstraße oder über die Randstraße nach Mannheim fahren möchte, der wird über die Neckarbrücke nach Feudennheim geleitet. Radfahrer können auf der linken Neckarseite am Fluss entlang fahren.

Die einzige betroffene Bus-Linie in Seckenheim ist die Linie 40, die zwischen 16.30 und 21.30 Uhr nur zwischen Rheinau, Karlsplatz und Hochstätt verkehrt. Die Haltestellen“ Schlittweg, Kapellenplatz, Zähringer Straße und Rathaus können nach Angaben der RNV nicht angefahren werden. hat