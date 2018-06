Ehrung für Wilhelm Erny

Anzeige

Eigentlich soll eine Genossenschaft grundsätzlich die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Bei Organisationen mit mehreren tausend Genossen funktioniert das kaum noch. Anders bei der Baugenossenschaft Seckenheim. Hier haben die aktuell 641 Teilhaber noch direkten Kontakt zu Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, müssen nicht auf die Mitgliederversammlung warten, um ihre Anliegen vorzubringen. Dennoch gab es durch rund 70 „Genossen“ ein solides Interesse an der Jahreshauptversammlung im SV-Vereinshaus.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von der Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Ingrid Ruf, und dem Vorstandssprecher Rüdiger Lapsit. Lapsit legte die Bilanz zum Geschäftsjahr 2017 vor und konnte von einer insgesamt soliden Entwicklung berichten. So standen zum 31. Dezember 2017 genau 117 Häuser mit insgesamt 207 Wohnungen, einem Büro und einem Studio sowie Garagen und Stellplätzen im Eigentum der Genossenschaft.

Investitionen in den Bestand

Bei Wohnungswechsel konnte nach kurzem Leerstand und Instandsetzung rasch wieder vermietet werden. Die Verbesserungen der Qualität in Wohnungen und Einfamilienhäusern wird sich auch künftig fortsetzen, so Lapsit: „Aufgrund der Altersstruktur unserer Häuser und Mieter werden auch in Zukunft hohe Kosten für Investitionen in den Bestand anfallen.“ Dennoch schlug er eine Dividende auf die Genossenschaftsanteile von vier Prozent vor und schloss die Jahresbilanz 2017 damit positiv ab.