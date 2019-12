Eigens gegründeter X-mas-Chor hat Premiere

Besten Zuspruch erfuhr die zweite „X-Mas-Party“ des Sängerbund 1865 Seckenheim. Das für diesen Zweck ideal gelegene Areal des Kleintierzuchtvereins Seckenheim wurde ausgewählt, weil dort alles vorhanden ist, was man zu einem Fest benötigt, insbesondere ein Saal, sollte das Wetter keine Party draußen zulassen.

Entgegen der abnehmenden Temperaturen stieg von Stunde zu Stunde die Stimmung. Denn zum Start in die Adventszeit gab es nicht nur starke Musik mit dem Frankfurter DJ Florian, auch für das leibliche Wohl war gesorgt worden: Sogar eine festliche Kaffeebar war im Angebot. Daneben gab es noch eine Premiere. Neben guten Gesprächen, Musik, Party-Laune und prima Bewirtung trat nämlich erstmals der Sängerbund-X-mas-Chor auf. Die Sängerbund-Vorsitzende Daniela Petzinger sorgte selbst dafür, dass ein Doppel-Sextett mit viel Freude einige der heiteren Lieder vom Tannenbaum, der Weihanchstbäckerei und ähnlichen Inhalten anstimmte. Der Chor hatte also fröhliche Weihnachten im Blick, da stand der Spaß im Vordergrund. Der gute Party-Zuspruch zeigte es, junge Erwachsene können bei jeder Temperatur Party feiern und sie freuen sich auf die Zabbe-Bar, auch im Freien. Die Sängerbündler hatten Tische, Bänke und auch einige Heizpilze aufgebaut.

Ein geglücktes Experiment

Wie beim Straßenfest wirkten hier Mitglieder des Sängerbund und seiner Karnevalsabteilung Hand in Hand. Kein Wunder, dass sich die bekannte Feieradresse im Laufe des Abends zum Anziehungspunkt vieler gut gelaunter Menschen entwickelte. Aktuelle wie beliebte Hits wurden aufgelegt, im Rhythmus der Beats weithin zu hören. Aber hier draußen an der A 656 störte das niemand. „Ich begrüße Initiativen, die aus dem Verein heraus kommen und unterstütze gerne dieses Engagement dankbar“, so die Sängerbund-Vorsitzende. Das Experiment „Adventsparty“ jedenfalls ist geglückt.

