Ein Genuss für die Ohren

Seit Januar 1999 ist er Kirchenmusikdirektor an der Christuskirche Mannheim, Bezirkskantor für Mannheim und Landeskantor für Nordbaden der evangelischen Kirche in Baden, Johannes Michel. Mit großem Interesse setzte er sich jetzt, wie Mannheims stellvertretender Dekan und Leiter der Seelsorgeeinheit St. Martin Mannheim, Pfarrer Markus Miles bei seiner Begrüßung betonte, in ökumenischer Verbundenheit auf den Orgelbock der neuen Seifert-Orgel der katholischen St. Aegidiuskirche Seckenheim. Hier interpretierte Michel mit großer Spielfreude und Meisterschaft Werke von Johann Sebastian Bach, Christian Heinrich Rinck, Girolamo Frescobaldi, Justus Heinrich Knecht und Felix Mendelssohn Bartholdy sowie eigene Kompositionen.

In Heidelberg studiert

Johannes Matthias Michel, Jahrgang 1962, wuchs am Bodensee auf, studierte nach dem Abitur Klavier in Basel, schloss ein Studium der Kirchenmusik in Heidelberg sowie Frankfurt, dann an der Solistenklasse „Orgel“ der Musikhochschule Stuttgart bei Ludger Lohmann an, mit jeweils besten Abschlüssen. Zehn Jahre, bis 1998, war Michel Bezirkskantor in Eberbach am Neckar, Leiter der dortigen Kantorei und Singschule, ehe er an die Christuskirche wechselte, wo er auch den Bach- und den Kammerchor Mannheim leitet.

Seit dem Jahr 2000 ist er an der staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim Lehrbeauftragter für künstlerisches Orgelspiel, lehrt dirigieren und Ensembleleitung. 2012 zum Professor ernannt, ist Michel auch als Komponist von rund 200 publizierten Werken bekannt. Seine Schwerpunkte liegen auf Musik für Chor, Bläser, chorsinfonischen Werken, Musik für Kinderchor und Kammermusik sowie natürlich Orgel. Bekannt sind neben „Te Deum“, „Kreuzigung“, „Nach uns die Sintflut“ auch Swing- und Jazzkompositionen. 2012 legte er eindrucksvolle Kompositionen zum Mannheimer Katholikentag vor. Er pflegt seit 30 Jahren eine umfangreiche Konzerttätigkeit in Europa und USA, hat ferner etliche Rundfunk- und Fernseh- sowie CD-Aufnahmen eingespielt.

Alle Möglichkeiten genutzt

Trotz dieser Reputation machte es ihm schlicht Freude auch die Seckenheimer Seifert-Orgel spielen zu können, und die zahlreichen Besucher dankten ihm dafür. Michel eröffnete den Konzertabend mit Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur (BWV 564). Nach dieser vielfältigen Aufführung folgte das frühbarocke „Capricio sopra la bassa fiamenga“ von Girolamo Frescobaldi, ehe Michel seine geistliche Sonate für Pedal solo „Jesus stillt den Seesturm“ vorstellte. Ebenfalls von ihm verfasst waren später drei gerade zwanzig Jahre alten Jazz-Tänze, die das Vermögen der neuen Orgel nutzten. Michel stellte den Darmstädter Hofkomponisten Christian Heinrich Rinck vor, der im leichten Mozart-Stil ein Flötenkonzert in F-Dur für Orgel geschrieben hatte.

Schließlich war noch ein Orgelwerk von Justus Heinrich Knecht zu hören, und dann aus dem „Berlin-Krakauischen Manuskript“ die furiosen Sätze Allegro und Choral sowie die sanft in die Nacht überleitende Fuge in d-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, großartig.

