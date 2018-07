Ein heißer Tag – in jeder Beziehung

Anzeige

„Wir haben nichts grundsätzlich gegen Nahverkehr . . .“ betont Eiermann – „Ja, ja, das sagt jeder“, fährt der Oberbürgermeister dazwischen, und man spürt, dass es in ihm ein wenig „brodelt“ – „aber er darf nicht gesundheitsschädlich sein“, führt Eiermann seinen Satz weiter: „Doch das ist er hier, was Lärmbelästigung und Luftverschmutzung betrifft.“

Klage über Lärmbelastung

Eine Frau unterstützt ihn mit eigenen Erfahrungen: „Der Bus fährt einen halben Meter von meinen Fenstern entfernt vorbei“, berichtet sie: „Ich überlege mir sogar schon wegzuziehen.“ Aber auch das sei schwierig: „Auf Grund dessen, dass der Bus so nah an meinem Haus vorbeifährt, hat es schon jetzt einen Wertverlust von zehn bis 20 Prozent.“

„Die neue Linienführung ist in einem langen, zweieinhalb Jahre währenden Prozess mit den Vertretern Ihres Stadtteils, dem Bezirksbeirat, abgestimmt worden“, entgegnet der für Nahverkehr zuständige Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU): „Da sind die Wünsche vieler Bürger mit eingeflossen.“ Diese wollten eine bequemere Anbindung an die Stadtbahnlinie 5, aber auch an den Friedhof. Und was den Bedarf angeht, da könne man jetzt noch gar nichts sagen, betont Specht: „Derzeit sind Ferien, außerdem wird auf Grund der Sperrung der Rastatter Straße ein Teil der Linie noch gar nicht befahren.“

Aber schon jetzt mag Specht die negativen Beobachtungen der Bürger nicht bestätigen: „Auch wenn wir noch keine exakten Zahlen haben, können wir dennoch eine erhebliche Fahrgastzunahme verzeichnen“, erklärt er: „Sogar besser als gedacht!“

Doch Christian Specht zeigt sich auch zugänglich: „Wenn die Linie einige Zeit lang in vollem Betrieb ist, werden wir uns die Zahlen angucken und auch noch einmal die Auswirkungen vor Ort. Und wir werden dann zu einer Veranstaltung einladen“, kündigt er an: „Aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Denn eigentlich gibt es keine Alternativen, sonst wären sie ja gewählt worden.“

„Führen Sie den Bus wie früher durch die Badener Straße!“, entgegnet ihm eine Frau und gibt damit die Stimmung der Anwesenden wieder: „Die haben breite Vorgärten vor ihren Häusern. Da fährt der Bus nicht direkt an den Fenstern vorbei.“

Peter Kurz zeigt sich weniger konziliant: „Wenn niemand mit dem Bus fahren würde, wäre der Aufsichtsrat der RNV der erste, der darauf reagieren würde“, betont er ein wenig ärgerlich: „Wir lassen doch keinen Bus aus Spaß fahren!“ Und wenn man immer von „Betroffenen“ der neuen Linie spreche: „Dazu zählen nicht nur die Anwohner der Straßen, durch die der Bus fährt, sondern das sind auch die Menschen, die diese Linie nutzen.“ Und in einer Bilanz müssten auch deren Bedürfnisse berücksichtigt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018