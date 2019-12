Ein Krippenspiel, das aus dem Rahmen fällt

Seckenheim.Das Krippenspiel in der Familienchristmette am Heiligen Abend in der voll besetzten Kirche St. Aegidius in Seckenheim mit Pfarrer Markus Miles spielte dieses Jahr in einem Rahmen. 13 Jungen und Mädchen stellten das Weihnachtevangelium in Bildern in einem großen Bilderrahmen dar. Sie wollten zum Ausdruck bringen, dass sich die Menschen nicht zu sehr am Rahmen des Festes aufhängen sollen, wie beispielsweise an Geschenken, Weihnachtsschmuck oder Leckereien. Diese seien zwar auch wichtig, aber ohne die Bildmitte, ohne die Geburt Jesu könne man nicht wahrhaft Weihnachten feiern. Darauf nahm Pfarrer Miles in seiner Ansprache Bezug. Er stellte unter anderem die Frage, ob wir hinsichtlich der Bedeutung des Weihnachtsfestes im Bilde sind und ob Gott in unseren Leben überhaupt noch eine Rolle spielt. Musikalisch wurde der stimmungsvolle Gottesdienst mit bekannten Weihnachtsliedern vom Foxtett unter der Leitung von Claudia Hill und von Eva Oettinger an der Orgel begleitet. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019