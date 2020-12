Ein Macher mit sozialer Ader

Eigentlich hätte er an diesem Montag in seinem „Palü“ gefeiert. Doch wegen Corona ist das nicht möglich. So geht seinen Gästen stattdessen ein Zugangscode zur Video-Party zu, auf der sie Andreas Hänssler zu seinem 70. Geburtstag gratulieren können. Dabei sei „Essen und Trinken frei“, sagt der ehrenamtlich und kulturell engagierte Unternehmer: „Sie dürfen alles essen und trinken, was Sie zu Hause haben“, lacht er.

Die Szene aus dem Gespräch mit dem Chef der Hänssler Kunststoff- und Dichtungstechnik GmbH, Betreiber des „Palü“ und Vorsitzenden der TSG Seckenheim ist auf zweierlei aufschlussreich. Zum einen zeugt sie vom hintersinnigen Humor des Jubilars. Zum anderen scheint auf diese Form von „Großzügigkeit“ sein Geburtsort, die Schwaben-Metropole Stuttgart, abgefärbt zu haben.

Überzeugter Badener

Aber eben nur scheinbar. Denn seine Vita ist durch und durch badisch, Schopfheim die Heimat seiner Familie. An der renommierten Universität Karlsruhe absolviert er sein Maschinenbaustudium, und in Mannheim startet er seine beeindruckende berufliche Karriere. Und zwar 1978 bei Fuchs Petrolub.

„Super Firma!“, schwärmt Hänssler noch heute: „Und Manfred Fuchs ist in seinem unternehmerischen und gesellschaftlichen Engagement ein Vorbild für mich.“ Doch gerade deshalb zieht es den jungen Diplom-Ingenieur nach drei Jahren bei Fuchs in die Selbstständigkeit.

1982 gründet er in Seckenheim eine Handelsvertretung für Hydraulik-Produkte. Auch das erfüllt ihn bald nicht mehr. Er will selbst produzieren, was er verkauft, gründet mit Ehefrau Regina eine neue Firma. Er erwirbt eine gebrauchte Drehbank, legt ab dem zweiten Tag mit der Produktion los, in einer Scheune in der Rastatter Straße. Eine Story, die an Bill Gates und seine Garage erinnert.

Denn bald bezieht er ein großes Firmengelände im Gewerbegebiet Friedrichsfeld. Heute wirkt hier ein Unternehmen mit 50 Beschäftigten und acht Millionen Euro Umsatz. Zum Jahresende zieht sich Hänssler aus der Geschäftsführung zurück, die er bei seinen Söhnen Sebastian und Rolf in besten Händen sieht.

Auch kulturell engagiert

Zu tun hat er ja noch genug. Vor allem sein „Palü“. 2001 kauft er von einer Brauerei den traditionsreichen „Badischen Hof“. Doch aus dem Investitionsobjekt wird ein Herzensanliegen. Kunstvoll saniert, richtet er hier eine Kleinkunstbühne ein, die an Zeiten der legendären „Rica“ anknüpft, als sogar jemand wie Zarah Leander hier gastiert. Seit 2009 gibt es auch regelmäßig Jam Sessions, deren Erlös in karitative Zwecke fließt. 40 000 Euro sind bislang dafür erwirtschaftet – auch das ist Hänssler! Überhaupt das Ehrenamt. Zu Beginn, 1988, will er beim TV 98 einfach nur Gymnastik machen. Doch man spricht ihn an, in den Verwaltungsrat des Vereins zu gehen. „Sind nur vier Sitzungen im Jahr“, lauten die treuherzigen Versprechungen. Als der Verein in eine schwere Krise gerät, da ist es Hänssler, der entscheidend zu seiner Rettung beiträgt. 2005 wird seine Vision wahr: Fusion des TV mit dem Turnerbund Jahn zur TSG – „doch leider ohne den SV“, wie er noch heute bedauert.

Als alles geschafft ist, zieht er sich 2011 zurück. Doch 2016 wird er wieder geholt. Und wieder geht er ans Werk. Heute ist die TSG mit 2600 Mitgliedern der zweitgrößte Sportverein in Mannheim. Derzeit kämpft Hänssler für einen Sportpark für Seckenheim auf dem Stem-Gelände. Das möchte er noch erreichen, auch wenn er zuweilen an der Stadt verzweifeln mag: „Als Ehrenamtlicher fühle ich mich nicht gut behandelt.“

Dass er so was schaffen kann, das beweist er früh, als Elternbeirat. Der Gemeinderat lehnt damals die Sanierung der Toiletten in der Stammschule ab. Hänssler mobilisiert den Widerstand, das Fernsehen, Demos. Er sammelt 9000 Unterschriften für einen Bürgerantrag, der danach im Gemeinderat behandelt werden muss. Und die erneute Abstimmung geht zu Gunsten des Projektes aus.

„Was keiner wagt, das sollt Ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus“ – Hänsslers Lebensmotto entstammt einem Lied von Konstantin Wecker, oft gesungen von Reinhard Mey. Den mal ins „Palü“ zu holen, das wäre noch so ein offener Wunsch für die kommenden Jahre. „Ansonsten“, bilanziert der Jubilar zufrieden, „habe ich alles, was ich brauche.“

