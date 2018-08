Ein nahe liegendes Ziel

Schattige Spazierwege, eine Gondelfahrt auf dem Kutzer-Weiher, eine gemütliche Kaffeepause und schließlich eine Führung durch den Kräutergarten gehörten zum Ausflug des Seckenheimer St.Aegidius-Altenwerks, das diesmal zu einem Besuch des Mannheimer Luisenparks einlud.

Los ging es am Alten Rathaus Seckenheim, wo die Vorsitzende des Altenwerks, Gisela Warzok die Seniorengruppe begrüßte, bevor es mit der OEG zum Fernmeldeturm ging. Nach einem Spaziergang durch den Park und einer Gondelfahrt wurde eine kurze Kaffeepause im Café des Pflanzenschauhauses gemacht. Nun tauchte die Gruppe in die Welt der Kräuter ein, was auch gut zum Festtag „Mariä Himmelfahrt“ passte. Beim Rundgang zeigte sich, dass der Kräutergarten ideal durch Ertasten und Riechen zu erkunden ist. Von Apothekerin Petra Bauer-Kutz erfuhren die Senioren viel Wissenswertes über wirkungsvolle Kräuter, die Beschwerden lindern. Ob medizinische Wirkung oder fester Glaube, beides hilft bei der Genesung.

Vorbei an prächtigen Pflanzen und Blumen ging es weiter zur „Pfälzer Weinstube“, wo der Nachmittag mit Pfälzer Spezialitäten schließlich in geselliger Runde ausklang.

Gut gerüstet steuerte die Gruppe später das heimische Seckenheim an; auch wenn das Ziel diesmal in greifbarer Nähe lag, waren die Teilnehmer doch bester Laune. hat

