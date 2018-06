Einblick in Familiengeschichte

Anzeige

Im Gegensatz zu anderen Besatzungssoldaten hinterlässt er seine richtige Heimatadresse in Puerto Rico/USA, als er aus Neckarau abkommandiert wird. Der Großvater führt ab 1950 den Schriftwechsel für seine 1946 geborene Enkelin mit Puerto Rico. Er steht in Briefkontakt mit Lola Martinez, der Schwester von Ismael, während die kleine Gertrud mit Mutter, Stiefvater und Halbbruder in Mannheim aufwächst. Mit den ersten Englisch-Kenntnissen schreibt Gertrud ab 1956 selbst Briefe an ihre puertorikanischen Verwandten. Doch es sollte noch über 20 Jahre dauern bis sie nach Übersee fliegt und ihren Vater kennenlernt.

Nun entschließt sich die Mannheimerin auch zur Namensänderung. Den ungeliebten Vornamen Gertrud tauschte sie mit ihrem zweiten Vornamen und ergänzte diesen mit dem Nachnamen ihres Vaters. Ab sofort veröffentlichte sie ihre Gedichte unter diesem Künstlernamen. Nach Besuchen in Puerto Rico kam Vater Ismael im Mai 2008 nach Mannheim und besuchte seine Tochter und ihre Mutter.

Die Besucher des Heimatmuseums bedankten sich für einen zum Teil bewegenden Vortrag und freuten über eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 1000 Euro von Susanna Martinez und Hans-Peter Schwöbel.

Das Buch „Dem Meer an der Küste gleich“ von Susanna Martinez mit Bildern von Hans-Peter Schwöbel ist im Verlag Waldkirch unter ISN 978-3-86476-061-7 erschienen und für 15 Euro erhältlich. sane

