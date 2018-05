Einbrecher im Reisebüro

Anzeige

Nach einem Einbruch in ein Reisebüro im Stadtteil Seckenheim sucht die Polizei Zeugen. Wie sie gestern mitteilte, ereignete sich die Tat bereits zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr. Ein Unbekannter stieg in die Räume in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Seckenheimer Hauptstraße (Höhe Sasbacher Straße) ein. Zuvor war er vermutlich über die Mauer des Nachbarhauses in den Hinterhof des Anwesens gelangt. Er schlug eine Fensterscheibe ein und durchwühlte in mehreren Büroräumen sämtliche Schränke und Schubladen. Dabei ließ er laut Polizei offenbar mehrere Hundert Euro und eine bislang unbekannte Anzahl an Rubbel-Losen mitgehen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen können sich unter Telefon 06203/9305-0 oder 0621/4 89 71 melden. red