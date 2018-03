Eine leckere Mahlzeit im Warmen

Anzeige

Seit rund 30 Jahren kümmern sich Ehrenamtliche darum, dass obdachlose Männer und Frauen an einem Sonntag im Februar in Seckenheim eine warme Mahlzeit bekommen. Das jährliche Angebot der St. Aegidiusgemeinde für bedürftige Menschen fand in diesem Jahr – dank des engagierten Teams um Roswitha Falkenberg – wieder statt. Fast 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der katholischen Gemeinde sowie aus dem Freundeskreis der engagierten Organisatorin, die bereits zum achten Mal die Leitung übernommen hatte, stellten sich wieder in den Dienst der guten Sache. Sie halfen bei Vorbereitung, Kochen und Bewirtung.

Rund 200 Gäste aus ganz Mannheim und Umgebung fanden den Weg nach Seckenheim in das katholische Pfarrzentrum St. Clara und ließen sich das von Familie Friedel gekochte Essen schmecken. Nach einer leckeren Suppe mit Einlage standen Schweinekamm, Nudeln, Kartoffelgratin und Gemüse auf dem Speiseplan. Eine Nachspeise rundete das wohlschmeckende Mahl ab.

Gelegenheit zum Gespräch

Doch bevor das Essen serviert wurde, begrüßte Pfarrer Markus Miles die Besucher und sprach das gemeinsame Tischgebet. Der Seelsorger nutze auch die Gelegenheit, mit den obdachlosen und bedürftigen Frauen und Männer ins Gespräch zu kommen. Zum Abschluss des Nachmittags wurden auch Kaffee und Kuchen angeboten. Der selbst gebackene Kuchen wurde von Gemeindemitgliedern der Seelsorgeeinheit und der benachbarten Erlösergemeinde zur Verfügung gestellt. Nach dem warmen Sonntagsessen nahmen die Gäste gerne auch noch Proviant-Pakete mit Fruchtsaft, Obst, Wurst, Eiern und Käse sowie Hygieneartikeln und Socken mit.