Eineinhalb Mal um die Erde marschiert

Geht man davon aus, dass an jedem Wandertag rund 200 Menschen teilnahmen, so haben die Seckenheimer Wanderfreunde die Erde schon eineinhalb Mal umrundet. Denn seit dem Startschuss 1987 stecken die Organisatoren meist einen rund zehn Kilometer langen Weg durch den Dossenwald aus – und das soll auch beim 32. Wandertag am 14. Oktober wieder so sein.

Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG), Jürgen Zink, begrüßte im Schützenhaus Vertreter der beteiligten Gruppen und dankte den vielen Unterstützern des Wandertags. Zink wiederum freute sich besonders, dass die Schützengesellschaft 1896 Seckenheim (SG) weiterhin die Organisatoren um IG-Vizevorstand Willi Pint kräftig unterstützt: Die Schützen öffnen ihre Bogenhalle und sorgen für den deftigen Eintopf mit Würstchen, für Getränke, Kaffee und Kuchen, den die Schützenfrauen beisteuern.

Jedes Jahr rund 250 Teilnehmer

Während andere Wanderungen dieser Art in den Nachbargemeinden aufgegeben wurden, ist der Seckenheimer Wandertag tatsächlich regional der letzte verbliebene einstige Volkswandertag – vor mehr als 30 Jahren hatten ihn der Deutsche Sportbund und die Volks- und Raiffeisenbanken aus der Taufe gehoben. Die Seckenheimer stehen zu dieser Gemeinschaftsleistung: Stets laufen rund 250 Wanderer jeden Alters mit, und zum Eintopfessen kommen immer noch welche hinzu. Tradition hat auch, dass vorab die Kirchengemeinden um 9.15 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die Bogenhalle einladen.

Vom Schützengelände aus wird um 9.45 Uhr die erste Gruppe starten. Die Experten für Seckenheims Wanderwege, Sigi Bugla, Jürgen Rewald, Jürgen Tobula und Rolf Wagner, schlagen diesmal eine Wegstrecke vor, die im großen Bogen durch den Wald, hinüber bis zum Kalvarienberg und zurück zum Schützenhaus gehen wird – diesmal ein wenig mehr als zehn Kilometer.

Selbstverständlich, so Michael Sauer und Dirk Olbert vom Roten Kreuz, seien auch sie wir wieder im Boot. Erwachsene müssen zwei Euro Startgeld zahlen, Kinder und Schüler geben die Hälfte. Gestartet werden kann bis 11 Uhr. Am Ende wird der Wandercoupon wieder gegen den beliebten Wandertaler getauscht, den dieses Mal Willi Pint gestalten und damit an die wichtige Aufgabe zur Sanierung und Erweiterung der Trauerhalle auf dem Seckenheimer Friedhof erinnern wird. Doch nicht nur das. Auch der Erlös fließt in die Vereinskasse der Friedhofsförderer.

Es ist also wieder an alles gedacht, damit am Traditionstermin – immer eine Woche vor der Kerwe, also diesmal am Sonntag, den 14. Oktober – Seckenheims Wanderfreunde die Stiefel schnüren können. Naja, Sportschuhe tun es im Flachland natürlich auch. hat

