Einladung zum „Schnürles“

Anzeige

Wer Lust hat Fußball zu spielen, aber das technische Spiel mit Bewegung einer schweißtreibenden Rennerei vorzieht, dem sei „Schnürles“ empfohlen. Vier Spieler bilden eine Mannschaft. Das Spielfeld misst acht mal sechzehn Meter und wird in der Mitte durch ein Seil oder Netz geteilt. Die Spieler transportieren mit fußballerischen Mitteln den Ball so geschickt in die gegnerische Hälfte, dass dort eine Ballannahme nicht möglich ist oder zu einem Fehler führt. Dabei darf der Ball von jedem Spieler einmal gespielt werden. Wer Interesse hat und sich das mal ansehen möchte, der ist bei Heinz Träutleins Truppe beim SV 98/07 im Vereinshaus, Zähringer Straße 80, jeden Samstag ab 15 Uhr willkommen. hat