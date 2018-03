„Ende 2020 ist alles fertig“

Friedrichsfeld

Besichtigung der Baustelle an der A 656

Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel haben Kommunalpolitiker und Bürger aus den Stadtteilen Friedrichsfeld und Seckenheim am Dienstagmorgen die Baustelle an der Autobahn 656 in Höhe Friedrichsfeld besichtigt. Die für das Millionen-Projekt Verantwortlichen bekräftigten dabei den bisher bekannten Zeitplan, wonach die Maßnahme Ende 2020 komplett abgeschlossen sein soll.