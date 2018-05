Ende der Sperrung völlig offen

Anzeige

Wann die Sperrung der Rastatter Straße im Ortskern von Seckenheim endlich aufgehoben wird, das bleibt nach wie vor unklar. Der bislang angekündigte Abschlusstermin für die private Baumaßnahme („erste Maiwoche“) ist verstrichen, ohne dass sich etwas geändert hat. Für heute ist der private Bauherr bei der Stadt Mannheim einbestellt.

Wegen seines Bauvorhabens ist die Rastatter Straße zwischen Haupt- und Zähringer Straße seit Mitte September 2017 gesperrt. Für die Anwohner bedeutet dies massive Belastungen – nicht nur bei Zufahrt und Parken, sondern vor allem bei der Abfallentsorgung.

Da die Müllfahrzeuge nicht mehr in die Straße einfahren, sind die Anwohner gefordert, ihre Mülltonnen an einem der beiden Enden der Straße aufzustellen, also entweder an der Haupt- oder der Zähringer Straße. Vor allem für ältere Menschen ist es kaum zu bewältigen, die schweren, weil dann vollen Tonnen über Dutzende von Metern zu ziehen.