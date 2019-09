Enkeltrick gerade noch durchschaut

Im letzten Moment hat eine Seniorin in Seckenheim einen Telefonbetrug durchschaut. Wie die Frau der Polizei am Freitag gegen 14 Uhr meldete, hatte sie einen Anruf erhalten, in dem sie von einer Unbekannten aufgefordert wurde, die vermeintlichen Schulden ihrer Enkelin in Höhe von 8000 Euro zu begleichen. Die Seniorin hatte daraufhin bereits ihr Bargeld in ein Kuvert gesteckt und eine Schmuckschatulle für eine angekündigte Abholerin bereitgelegt. Da ihr die Sache dann doch seltsam vorkam, verständigte sie die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits zwei Frauen beobachtet, die offenbar vor ihrer Haustür warteten. Die Beamten suchten deshalb umgehend die Adresse der Seniorin auf. Dort entpuppten sich die vermeintlichen Schmuck- und Bargeldabholerinnen jedoch als zufällig vorbeigelaufene Frauen einer Religionsgemeinschaft, die mit dem eigentlichen Betrugsversuch nicht zu tun hatten. pol/agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019