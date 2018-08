Er trifft nicht nur im Chor den Ton

Anzeige

Ein anerkannter Seiteneinsteiger mit großem Engagement, Walter Veth, wird morgen, am 12. August, 70 Jahre alt. 1948 erblickte der heutige Vorsitzende des Männergesangverein-Liedertafel Seckenheim in Maikammer an der südlichen Weinstraße das Licht der Welt.

Er wuchs mit vier Brüdern und drei Schwestern auf, lernte Einzelhandelskaufmann und arbeitete in Neustadt/Weinstraße, ehe er nach Neuostheim zu Südmilch-Eiskrem kam. Hier lernte er die Seckenheimerin Waltraud Bauder kennen und lieben. Geheiratet wurde 1970, und er zog in den Seckenheimer „Hunsrück“. 1972 wechselte er zur R+V Versicherung in Ludwigshafen.

Dem Männergesangverein-Liedertafel trat er 2007 beim Seckenheimer Straßenfest in der Treusche-Scheuer bei. Schon 2008 rückte er in den erweiterten Vorstand ein. Er ist Redakteur der Vereinszeitschrift, wurde Pressewart, entwarf und gestaltete Plakate, Flyer und Konzertprogramme, ehe er 2010 Nachfolger von Schriftführer Rolf Obermeier wurde. Im Jubiläumsjahr des Vereins, 2011, war er Ko-Autor der Jubiläumsdokumentation „150 Jahre Männergesangverein-Liedertafel“.