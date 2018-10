Erbauer des Pfarrzentrums

Er ist ältester Sohn des unvergessenen Stadtrates Alfred Blümmel, aber weit mehr als das. Meinrad (Karl Georg) Blümmel, in der Heidelberger St. Elisabethklinik am 21.Oktober 1948 geboren, wuchs in der Offenburger, später in der Sinsheimer Straße auf. Er besuchte ab 1955 die Volksschule in Seckenheim, studierte über den zweiten Bildungsweg an der PH Worms, startete 1974 als Grund- und Hauptschullehrer in Hardheim, war dann Lehrer an der Mannheimer Humboldt-Schule und bis 2013 für 25 Jahre auch Schulbeauftragter für den katholischen Religionsunterricht.

Die Verbindung zur St. Aegidiusgemeinde begann früh mit Knabenchor und Sternsingern, dann wurde er Ministrant und nahm an vielen Freizeiten teil. Prägend waren gemeinsame Zeiten mit Jugendlichen der Partnergemeinde Notre Dame d’Esperance, Paris, die er auch als Jugendleiter und Pfarrjugendleiter fortsetzte. Aktiv beim Bazar war Blümmel vom zehnten Lebensjahr an in verschiedenen Funktionen zum Beispiel als Losverkäufer, Auf- und Abbauer oder Chef der Pommesbude. 1967 wurde er in den Pfarrgemeinderat gewählt, war dessen Vorsitzender von 1976 bis 1995. In dieser Zeit errichtete Blümmel das Pfarrzentrum St. Clara.

Heute wirkt er im Pfarrgemeindeteam mit, macht Geburtstagsbesuche bei älteren Pfarranghörigen und ist trotz veränderter Bedingungen am Thema Ökumene weiter dran. Aus der kirchlichen Jugendarbeit heraus war er einst Organisator von Keller-Partys in St. Agnes oder der Fasnacht in St. Adalbert und trat als Bänkelsänger zusammen mit Ehefrau Luzia, die er 1974 geheiratet hatte, bei Prunksitzungen der Zabbe u.a. mit dem legendären Song „Wir wollen unser Hallenbad“ auf.

Er ist also auch am weltlichen Ortsleben interessiert und gehört neben dem Heimatmuseum weiteren Vereinen an. Immerhin ist er Enkel von Seckenheims letztem Feldschütz. Als der BdS den Kerwesonntag neu belebte, übernahm Meinrad Blümmel die Funktion des Ortsbüttels und „schellt“ bis heute die „Leit aus dä Haisa raus“. So fällt sein Jubeltag genau auf diesen Kerwesonntag, und neben vielen Seckenheimern werden auch seine beiden Brüder Joachim und Reginald, seine Kinder Daniel, Anne und Eva mit Familien sowie die Enkel Nils, Liah und Lotte gratulieren. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018