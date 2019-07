„Erfolg“ oder „nichts verbessert“?

Auch ein Jahr nach Einführung der neuen Buslinien für Seckenheim und Friedrichsfeld durch die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft bleiben die Standpunkte zwischen ihren Kritikern und der RNV unvereinbar. Deutlich wurde dies gestern Abend auf einer Bürgerinformation der RNV, bei der die unterschiedlichen Bewertungen aufeinanderprallten.

Für die RNV ist die Sache klar: „Die Anpassung ist ein Erfolg“, betont ihr Vertreter Felix Dmochowski. „Auf allen Linien und in allen Bereichen wurden in kurzer Zeit die Fahrgastzahlen gesteigert.“ Er spricht von plus 19 Prozent, davon 16 in Seckenheim und 25 in Friedrichsfeld. „Und vorgenommen hatten wir uns zehn Prozent“, erinnert er.

Mehr Fahrgäste auf allen Linien

Seine Bewertung untermauert er mit Zahlen, die übrigens beim Ein- und Ausstieg durch Sensoren an den Türen ermittelt werden. Auf der Linie 42 beträgt der Zuwachs 50 Prozent, 28 Prozent bei den Linien 43/44, 20 Prozent bei der 40 und zwölf bei der Linie 46. Allerdings sind die absoluten Zahlen zuweilen gering: Der zwölfprozentige Anstieg bei der Linie 46 bedeutet ein Plus von 49 Fahrgästen pro Tag. Insgesamt jedoch bringt die Umstellung einen Anstieg von 5400 auf rund 6300 Fahrgäste.

Dmochowski verschweigt aber auch nicht die negativen Seiten. Die Verbindung ins Mühlfeld verbucht lediglich um die 15 Fahrgäste pro Tag – bei 22 Fahrten täglich! Deshalb überlegt die RNV, ob die Linie 42 ab dem Winter überhaupt noch weiterhin über die Otto-Bauder-Anlage hinaus geführt werden soll. Die Entscheidung soll im September fallen.

Fest steht, dass es für die Linien 42 und 43 in einer Kernzeit zwischen 20.30 und 1 Uhr ein Ruftaxi geben wird. Es kann 30 Minuten zuvor per Telefon oder App bestellt werden. Und vor dem „Deutschen Hof“ wird eine neue Haltestelle eingerichtet.

Für die Aktionsbündnis bürgerorientierter ÖPNV (ABÖ) fällt die Bilanz des neuen Konzepts dagegen negativ aus: „Es hat dem Ziel der Verkehrswende mehr geschadet als genutzt“, konstatiert dessen Vertreter Ralf Kittel: „Es hat nichts verbessert.“ Die von der RNV bereits vorgenommenen Änderungen hätten am Grundproblem nichts geändert: „Tonnenschwere Dieselbusse fahren durch enge Straßen“, ergänzt sein Mitstreiter Dirk Eiermann.

„Auch die Midi-Busse sind noch viel zu groß, denn sie sind nicht schmaler als die großen Busse“, erinnert ein Anwohner. „Als Radfahrer wird einem angst und bange, wenn solch ein Bus hinter einem fährt.“

Das Thema Bus-Größe ist „in der Tat unbefriedigend“, wie der für den Nahverkehr zuständige Erste Bürgermeister Christian Specht einräumt: „Aber es gibt derzeit die Busse, die Sie wünschen, kaum mehr auf dem Markt.“ In dieser Not habe man einige Exemplare in Polen erworben.

Manche Anwesende bestreiten die positive Resonanz auf die neue Linie. „Ich wohne in der Herrenalber Straße und sehe die Busse, die hier durchfahren“, berichtet einer: „75 Prozent sind ganz leer, zwischendurch fährt einer, da sitzt eine Person drin, und es kann sogar passieren, dass mal zwei mitfahren“, formuliert er: „Wie lange wollen Sie diese Geisterbusse noch fahren lassen?“ „Wir können den Takt doch nicht auf 60 Minuten vergrößern“, erwidert RNV-Vertreter Jürgen Hoffmann.

Kritik kommt aus Friedrichsfeld: „Für mich ist die Linie 43 unattraktiv geworden“, kritisiert ein Mann: „Ich muss jetzt eine Stadtrundfahrt durch Seckenheim machen.“ Eine Dame aus Friedrichsfeld beklagt, dass in einer Richtung das Pflegeheim nicht mehr angefahren wird: „Wir möchten wieder die alte Runde haben“, appelliert sie. Dies jedoch lehnt wiederum eine Frau aus dem Inneren Heckweg ab: „Hier wohnen auch Menschen“, plädiert sie engagiert für die aktuelle Trasse.

Auch die Anschlüsse an die OEG in Seckenheim und an die S-Bahn in Friedrichsfeld würden oft nicht klappen. „Wir wissen, dass es so etwas gibt“, räumt Dmochowski ein: „Aber es ist viel besser geworden.“ Bürgermeister Sprecht berichtet, dass die Busfahrer die Anweisung haben, auf die OEG zu warten. Eine 90-jährige Dame pflichtet ihm bei: „Die Busfahrer warten auf die Linie 43.“

Zur Sprache aber auch die Infrastruktur: Eine Frau beklagt, dass es an der Haltestelle Rathaus keinerlei Schutz vor Regen gibt: „Das bissel Dach am Kiosk hilft nichts.“ Doch die Bahnsteige, so die RNV, seien dafür zu schmal, denn Rollstuhlfahrer und Kinderwagen müssen auch durch. „Das ist unbefriedigend“, weiß Christian Specht, „liegt aber an dem Konzept der Platzgestaltung.“

