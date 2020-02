Erfolgreich auf dem Holzweg

Seiner Passion begegnet der Gast in seinem Haus in Suebenheim auf Schritt und Tritt: die Garderobe geschnitzt, die Türrahmen reich verziert, an der Wand ein langes hölzernes Relief von Ladenburg, im Wohnzimmer ein großer Gebetswürfel aus Holz. Nur der Küchenschrank ist zwar ebenfalls aus Holz. „Doch den habe ich nicht geschnitzt, sondern gekauft“, lacht Eberhard Weber, als der „MM“ bei ihm zu Besuch ist.

Der gebürtige Seckenheimer ist ein Urgestein der Region. Bekannt als Schauspieler im Prinzregententheater und auf verschiedenen Kleinkunstbühnen, Kunstschnitzer, Inhaber von Läden in Ladenburg und Seckenheim. Seine Laufbahn als Geschäftsinhaber hat er zum Jahresende beendet, mit seiner Schnitzkunst bleibt er jedoch weiter aktiv.

Das ist umso erstaunlicher, als Eberhard Weber aus der Metallbranche kommt: „Bei Perrot in Friedrichsfeld habe ich Dreher gelernt“, berichtet er: „1980 hat man mich freigesetzt“, erzählt er immer noch ein wenig bitter. Doch der junge Familienvater schlägt sich durch.

„Noch kein Brennholz produziert“

Um sich abzulenken, verfällt er auf ein besonderes Hobby: „Probiers doch mal mit Schnitzen“, sagt ihm ein Kumpel. Weber legt los. Und erkennt, dass er dafür Talent hat. „Das ist unerlässlich, denn Schnitzen ist mehr als Handwerk. Es ist Kunst.“ Und Weber ist darin ein absoluter Autodidakt: „Einen Kurs habe ich nie besucht“, erzählt er: „Alles habe ich mir selbst beigebracht.“ Richtig schief gegangen ist noch keines seiner Werke: „Ich habe bislang kein Brennholz produziert“, lacht er.

Ende der 1980er Jahre macht er seine ersten kleinen Ausstellungen. Die Gegenstände sind noch einfach: Würfel, Uhren, Kerzenständer. „Figuren waren noch nicht dabei.“ Und für uns lüftet Weber auch das Geheimnis, wie er zu seinem Namen „Holzwurm“ kommt. Es ist Udo Zieher, ein bekannter Seckenheimer, der eines Tages auf den Planken ruft: „Da kommt ja der Holzwurm.“ Und Weber nimmt den Zuruf als griffigen Werbeslogan gerne auf.

Doch davon leben kann er nicht. Er findet für sich eine ideale Kombination: Seine Schnitzwerkstatt bettet er ein in das Geschenkartikel- und Schreibwarengeschäft, das er 1998 in der Ladenburger Markthalle eröffnet. Zwei Jahre später zieht er in den bisherigen Laden Guggenmus am Marktplatz der Römerstadt.

In diesem Laden – und zwar direkt im Schaufenster – schnitzt er immer dann, wenn gerade kein Kunde kommt. Bei denen, die ihn kennen, entsteht das liebevolle Bonmot, dass es ihm wohl am liebsten wäre, wenn kein „Kunde“ stören würde.

Eines seiner Glanzstücke ist ein Gebetswürfel, 60 mal 60 Centimeter groß und 1000 Kilo schwer – nach Webers Recherchen der größte Gebetswürfel der Welt. „Ursprünglich hatte ein Kunde den Rohling bei mir für sich aus Österreich bestellt“, erzählt er: „Doch dann wollte er ihn nicht mehr.“ Und so entschließt sich Weber, daraus selbst einen Gebetswürfel zu gestalten. Der örtliche katholische Pfarrer Karl Häring ist begeistert von der Idee, dieses christliche Brauchtum derart zu bewahren: „Er war jeden Tag im Laden.“

Nach 300 Arbeitsstunden ist der Würfel fertig, wird im Oktober 2004 auf dem Marktplatz feierlich geweiht und findet als Leihgabe seinen Platz in der St. Gallus-Kirche. 2016 wandert der Würfel nach Mannheim. Inzwischen ruht er in Webers Wohnzimmer: „Er bleibt unverkäuflich.“

1300 Stunden Arbeit für Relief

Anders sieht es mit dem Seckenheim-Relief aus, in das er sogar 1300 Stunden investiert hat. „Wenn Sie einen Stundenlohn von 20 Euro zu Grunde legen, der in der Industrie gezahlt wird, haben Sie ungefähr seinen Wert“, sagt Weber – und ist sich dennoch realistischerweise bewusst, einen solch angemessen Preis dafür nicht erzielen zu können.

2007 eröffnet er einen neuen Laden in der Seckenheimer Hauptstraße, während seine Frau Eva-Maria jenen in Ladenburg weiterführt. Bis 2015. „Es wurde immer schwieriger“, sagt er. Das Dreieck der Supermärkte zieht viele Kunden ab, die vorher in die Altstadt kommen: „Und alleine von den Touristen kann ein Laden nicht leben.“

Doch auch Seckenheim wird kein Zuckerschlecken: „Beim Umbau der Hauptstraße war unser Geschäft nur auf einem Steg über einer Baugrube zu erreichen“, berichtet er: „50 Prozent Umsatzeinbußen.“

Doch Weber hat es noch gut. Denn er erfreut sich einer treuen Stammkundschaft, die ihm sogar bis nach Seckenheim folgt. „Buntstifte gibt es doch auch bei Euch – warum kommt ihr noch immer zu mir?“, fragt er einmal erstaunt einen Kunden, der ihm antwortet: „Ja, doch die Atmosphäre hier ist besonders.“

Ende 2019 schließt Weber seinen Laden in Seckenheim. „Ich bin jetzt 65“, begründet er. Doch mit dem Schnitzen will er weitermachen, der Keller seines Hauses ist nun sein Atelier. Geschnitzt wird nicht nur Holz, sondern auch Wachs, vor allem Kerzen für Taufen und Kommunion.

„Nach 30 Jahren zeigen sich jedoch auch die gesundheitlichen Folgen“, bekennt Weber mit Blick auf die Hand: „Vergleichbar einem Golf-Arm.“ Doch nicht nur, weil die Belastungen beider Betätigungen sich nichts geben: Eintauschen wird Pensionär Weber sein Schnitzmesser gegen den Golfschläger wohl nie.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020