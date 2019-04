Erinnerung an beliebte Geistliche

Die Seckenheimer Katholiken gedenken dieser Tage zweier Kapläne der Pfarrei St. Aegidius: Gerhard Scholz, der am 1. Mai vor 60 Jahren verstarb, und seines Nachfolgers Otto Doll, der vor kurzem verstarb.

Am 9. Februar 1932 im Ostsudetenland geboren, studierte Gerhard Scholz in Freiburg und empfing seine Priesterweihe am 18. Mai 1958. Am 14. Juli 1958 wurde in Seckenheim begrüßt. Hier beeindruckte durch sein feinsinniges Wesen.

Die kräftezehrenden Kriegsjahre hatten seine Gesundheit geschwächt, auch nahm er wohl seine Schmerzen nicht ernst. Doch als er mit Darmverschlingung ins Theresienkrankenhaus eingeliefert und operiert wurde, war es schon zu spät. Am 1. Mai 1959 starb er, 27 Jahre alt. „Ganz Seckenheim war erschüttert und tieftraurig“, erinnern sich Helmut Katz und Theo Schmitt, die den Geistlichen ebenso wie Diakon Trinkaus noch persönlich erlebt hatten.

An Otto Doll, am 16. Mai 1932 als siebtes von zwölf Kindern geboren und in der Nähe von Rastatt aufgewachsen, erinnern sich ältere Seckenheimer wohl ebenfalls. Nach der Priesterweihe im Freiburger Münster wurde er Nachfolger von Scholz in St. Aegidius. Der Kaplan gab Religionsunterricht in der Schule und kümmerte sich um die Ministranten und die Katholische Jugend. Unter seiner Leitung fanden erste Ministrantenfreizeiten auf dem Höchsten und auf dem Bödele statt. Bald war der „Dolle Otto“ beliebt.

Nach seiner Seckenheimer Zeit war Doll Pfarrer in Heimbach, dann in Bad Säckingen, und schließlich bis zu seinem Ruhestand in der Pfarrei St. Laurentius in Rastatt-Niederbühl. Im Alter von 86 Jahren verstarb er kürzlich in seiner Heimatstadt Oppenau. Eine große Trauergemeinde, darunter auch eine stattliche Abordnung aus Seckenheim, erwies ihm die letzte Ehre. hat

