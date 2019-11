Erinnerung an Franz Völker

Franz Völker, mehr als 15 Jahre segensreich wirkender Pfarrer in St. Aegidius und danach Mannheimer Dekan, gründete die Franz-Völker-Stiftung zur Förderung bedürftiger Menschen. Die Stiftung geht auch nach seinem Tod dieser Aufgabe weiter nach und informiert darüber im Rahmen eines jährlichen Benefiztreffens, das in der St. Aegidiuskirche mit einem Gottesdienst um 18 Uhr beginnt und mit einem gemeinsamen Essen für geladene Gäste im Pfarrzentrum St. Clara sowie einem kleinem Unterhaltungsprogramm und vielen Erinnerungen fortgesetzt wird. Die Messfeier am Freitag, 22. November, wird Dekan Karl Jung zelebrieren. hat

