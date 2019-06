Erlös fließt in Verschönerung der Anlage

Das langjährige Sommerfest der Kleingärtner vom Heckweg lockte auch in diesem Jahr Mitglieder, Gartenfreunde und Nachbarn auf die Anlage. Vereinschef Michael Thomé freute sich sowohl über die zahlreichen Gäste als auch über ein großes Helferteam, zu dem seit über 15 Jahren auch Ursula und Reinhold Schlachter gehören, die für das Mittagessen verantwortlich zeichneten. Die Eheleute bereiteten zum letzten Mal das Geschnetzelte mit Nudeln und frischem Salat aus den umliegenden Kleingärten zu.

Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen bereits am Samstagnachmittag die Besucher, darunter auch die Stadträtin Marianne Seitz, die die Kleingärtner nicht nur für ihr Fest lobte, sondern auch für deren ehrenamtliche Arbeit, mit der sie die Gartenanlage zu einem Naherholungsgebiet machen. Zunächst bewirtete der Kleingartenverein die Gäste mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Später standen dann deftige Speisen bereit, und weitere Besucher, darunter auch Vereinsvertreter sowie befreundete Kleingärtner, fanden den Weg in die Anlage, um sich in gemütlichem Ambiente zu treffen.

Am Sonntag wurde das Fest fortgesetzt. Traditionell laden die Kleingärtner dann zu „Geschnetzeltem und Spätzle“ ein. Zahlreiche Gäste ließen sich die Speisen schmecken. Darunter auch Anja Neureuther, die zum ersten Mal beim Sommerfest war, aber im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen will. Nicht nur sie bedauerte, dass das Ehepaar Schlachter aus Altersgründen zukünftig seine Kochkunst einstellen will, aber Michael Thomé ist zuversichtlich, dass es aus den eigenen Reihen Nachfolger geben wird, schließlich hat er ein junges und agiles Team um sich.

Das Sommerfest ist seit Jahren eine feste Größe im Vereinskalender und genießt nach wie vor guten Zuspruch. Der Erlös soll in den Unterhalt der Anlage gesteckt werden, schließlich haben sich die Heckweggärtner für den Kleingartenwettbewerb für Anlage mit etwa 100 Gärten beworben und wollen im September, wenn die Jury durch die Anlage geht, auch ordentlich punkten.

Baumpatenschaft übernommen

Gepunktet haben die Gärtner auch vor kurzem als sie eine Baumpatenschaft übernommen haben. Im Rahmen der Initiative „1000 Bäume für die Stadt“, die vom der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald getragen wird, wurden drei Bäume sowie Sträucher angepflanzt, um die sich nun die Vereinsmitglieder kümmern. Wer bei einem Rundgang durch die Anlage Lust bekommen hat, selbst ein wenig zu gärtnern, der kann sich auf die Warteliste eintragen lassen. Derzeit sind zwar alle Kleingärten verpachtet, im Spätjahr werden aber wieder welche frei, so die Vereinsführung. sane

