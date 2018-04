Ersten Platz belegt

Anzeige

Das aktive Jugendrotkreuz um Sografia Poutachidis und Stefan Zieher aus Seckenheim war beim Jugendrotkreuzentscheid des Kreisverbandes in der Friedrich-Ebert-Schule in Ilvesheim am Start. Die Gruppen maßen sich in fünf Bereichen und zeigten ihren Ausbildungsstand im Umgang mit Verletzten.

Bei der realistischen Notfalldarstellung ging es um ein Sportfest. Der Sportler war vom Kletterseil gestürzt, riss sich dabei die Haut der Hand auf und zog sich eine Schulterprellung und eine Gehirnerschütterung zu. Das war zu schminken und darzustellen, damit andere Jugendrotkreuzler den Patienten realistisch versorgen und einen sachdienlichen Notruf absetzen konnten.

Im Bereich Sport und Spiel mussten die Teilnehmer Farben als Klopfzeichen verabreden, in einer Reihe stehen und Klopfzeichen an den Vordermann so weiter geben, dass auch der letzte Kandidat die Farbe erkennen konnte. Zudem gab es ein Quiz rund um das Rote Kreuz. Beim Stand „Kreativ“ mussten die Kinder auf einem Plakat ihren Wunsch-Gruppenleiter beschreiben und bei der letzten Aufgabe „Soziales“, gab es Bingo.