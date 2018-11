Es duftet nach Plätzchen Glühwein und Rumkugeln

In Seckenheim liebt man Traditionen, da macht auch die Werkreal- und Realschule keine Ausnahme. Immer am Wochenende vor dem ersten Advent wird das von der Gemeinde Seckenheim erbaute Schulhaus an der Zähringer Straße geöffnet, denn die einzelnen Klassen haben sich viele Gäste eingeladen, die mit unterschiedlichen Angeboten verwöhnt werden.

Die Konrektoren Elke Welle und Stephan Meinzer sowie Chef Achim Jauernig mischen sich mitten unter die Schulgemeinschaft, und so erlebt das Leitungstrio, wie man hier Lebkuchen selber gestalten oder an einem anderen Stand gebrannte Mandeln und Schokocrossies erstehen kann.

Die 7 aR hat fleißig Marmelade, Rumkugeln und Likör, jeweils alkoholfrei, hergestellt und unterstreicht, dass „alles mit Liebe selbst gemacht“ ist. Gegenüber beim Antiquariat öffnetet sich die Tür zum großen Adventscafé mit seiner meterlangen Kuchentheke. Hier treffen sich die Bezirksbeiräte Hermann Krauß und Adelgunde Freisinger zum gemütlichen Plausch. IG-Vorstand Willi Pint lässt sich derweil aus der Riesenauswahl auserlesenen, selbst gebackenen Weihnachtsgebäcks, in Seckenheim „Weihnachdsgudsl“ genannt, von Schüler Noah ein Tütchen zusammenstellen, während sich BdS-Vorstandsmitglied Heike Warlich-Zink von der gesamten Vielfalt beeindruckt zeigt. Denn die Schüler haben adventliche und festliche Gestecke, Holzweihnachtsmänner und verschiedenste Engel gebastelt und bieten dies nett dekoriert an. Aber auch in der Schule lernt man: „Essen und Trinken geht immer“.

So wird also nicht vergebens draußen auf dem Platz zwischen Hauptgebäude und Anbau heiße Kürbissuppe, leckere Waffeln mit und ohne Nuss-Schokocreme, tolle Dessertkreationen, weitere Süßigkeiten und Zuckerwatte angeboten. Auch auf die Freunde deftiger Kost ist man mit Rindswurst und Cilli sowie Hot-Doggs schmackhaft eingestellt. Dazu wünscht die 5 bR „Guten Appetit“. Und dass es natürlich Glühwein und Kinderpunsch gibt, das rundet diesen wunderschönen Adventsmarkt wohlduftend ab. So, jetzt kann die schönste Zeit des Jahres kommen. hat

