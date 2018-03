Es fehlt an Fachpersonal

Anzeige

Freundlieb bittet um Geduld

„Vielen Dank für Ihre Anfrage, in der Sie die Besorgnis der Eltern, die in der ersten Vergabe noch keinen Betreuungsplatz in Seckenheim-Süd erhalten konnten, thematisieren“, schreibt Ulrike Freundlieb dem Stadrat. Tatsächlich sei es zurzeit nicht möglich, dort mehr Kinder aufzunehmen. „Der Platz wäre in dem neuen Gebäude vorhanden; es scheitert daran, dass wir noch kein geeignetes, pädagogisches Fachpersonal für die Betreuung gewinnen konnten“, heißt es in der Antwort weiter.

Zugleich bittet die Dezernentin um Verständnis „für diese für alle sehr belastende Situation“ und verspricht: „Wir suchen mit Hochdruck nach Personal, gerade für Standorte wie Seckenheim. Zu unserem großen Bedauern müssen wir die Eltern noch um Geduld bitten, bis sich eine Lösung abzeichnet.“ hje

