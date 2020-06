Es geht erst richtig los

Das Projekt „Sport auf Stem“ kommt langsam, aber in klar zu erkennender Richtung voran. Weichenstellende Beschlüsse sind gefasst. Doch wie bei vielem steckt der Teufel im Detail.

Dennoch dürfen die Verfechter des Projektes zufrieden sein. In der Seckenheimer Kommunalpolitik besteht, dort selten genug, ein breiter Konsens dafür. Auch der TA, ein wichtiger beschließender Ausschuss des Mannheimer Gemeinderates, hat mit breiter Mehrheit zugestimmt.

Entsprechend ernüchternd ist die Bilanz der Bürgerinitiative gegen die Bebauung. Sie kann die Nutzung über eine reine Grünfläche hinaus nicht verhindern, hat allerdings ein Ziel erreicht: Ihr politischer Druck war so stark, dass für die zweite Hälfte des Geländes die dafür bisher geplante Wohnbebauung durch kleinteiliges Gewerbe ersetzt werden soll. Ob sich die auf Erhalt ihrer Ruhe und auf weniger Emissionen bedachten Anwohner damit jedoch einen Gefallen getan haben, bleibt dahingestellt.

Teilerfolg der Anwohner

Auf Stem wird es jedenfalls keine Wohnbebauung geben. Die wichtigen politischen Kräfte sind ein Jahr vor der Landtags- und Bundestagswahl davor zurückgeschreckt – so viel zu dem von allen Parteien postulierten Mantra, Schaffung von Wohnraum sei eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Ziele unserer Zeit.

Dass die Grünen Neubaugebiete und die darin begründete Versiegelung kritisch sehen, dies überrascht dagegen nicht. Das ist ein Kern ihrer Identität. Insofern war ihre Ablehnung von Wohnbebauung auch auf der Otto-Bauder-Anlage nur folgerichtig.

Doch damit wäre, hätten sie sich durchgesetzt, die Axt an das Finanzierungskonzept für das Sportstättenprojekt gelegt worden. Denn die Grundstückserlöse aus „Bauder“ werden dringend gebraucht für das Projekt Stem.

Woher kommen die Millionen?

Doch selbst wenn sie kommen, das ist schon jetzt deutlich, werden sie kaum ausreichen. Immer klarer wird eine Problematik, die in der bisherigen Stem-Diskussion erstaunlicherweise keine Rolle spielte: Wer soll die Sportstätten dort bezahlen? Ein Verein, auch mit 2600 Mitgliedern, kann das alleine nicht leisten. Und die Stadt?

Die Antwort darauf muss heute anders ausfallen als vor Corona. Wer glaubt, bei einer Wirtschaftslage mit sieben Millionen Kurzarbeitern und entsprechenden Einnahmeausfällen in öffentlichen Kassen liefe alles so weiter wie zuvor geplant, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.

Nun kommt es darauf an, wie die verbleibenden geringeren Mittel verteilt werden. Der Sozialbereich – Kinder, Jugend und Alte – ist dabei gesetzt. Um den Rest konkurriert der Sport mit der Kultur. Das Gerede, beide dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, verschleiert nur die Tatsache, dass die Politik klare Prioritäten wird setzen müssen.

Der Sport und Seckenheim müssen sich auf die Hinterfüße stellen. Vor allem die örtliche Kommunalpolitik, die zusammenstehen muss. Marianne Seitz (CDU) kann es, so engagiert sie ist, alleine nicht schaffen, ebenso Holger Schmid aus der ja eher kleinen ML. Nina Wellenreuther (Grüne) ist zwar Teil der größten Fraktion, aber nicht mal ein Jahr im Amt. So ist richtig, was Andre-as Hänssler über den verstorbenen SPD-Stadtrat Ralph Waibel sagt: „Er fehlt gerade jetzt.“

Denn: Die entscheidende Diskussion geht gerade erst los.

