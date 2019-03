„Es ist gut einen starken Sozialverband zu haben“

Natürlich hätte das Angebot mehr Resonanz verdient gehabt, aber Wolfgang Wernet und seine treuen VdK-Mitglieder feierten trotzdem und zwar das traditionelle Weißwurstessen im Siedlerheim. Vielleicht war das Wetter schon wieder zu gut, und viele Mitglieder saßen eben an diesem Nachmittag auch gerne noch draußen auf ihrer Terrasse.

Wie auch immer. Trotzdem kamen etliche Gäste an die Schwabenstraße, die Wernet alle persönlich begrüßte. Er bedankte sich auch artig beim Siedlerverein und bei Hermann Krauß. Der Chef des Suebenheimer Vereins konnte dem Sozialverband wieder das Siedlerheim für dieses Traditionsmahl überlassen und freute sich, dass es den Mitgliedern und Freunden des VdK hier so gut gefällt.

Für Wernet ist es nicht das leckere Essen, es ist die gemütliche und ungezwungene Atmosphäre, die Möglichkeit sich ungehindert unterhalten zu können. Und so fand am Rande beispielsweise fast so etwas wie eine Vorstandssitzung statt, konnte die Seckenheimer Verbandsarbeit gemütlich diskutiert werden, denn die Führungscrew war fast vollzählig anwesend, lediglich der neuen zweiten Vorsitzenden, Linda Benkel, war es nicht möglich teilzunehmen.

Wernet erklärte, „Es ist gut einen starken Sozialverband im Rücken zu haben, es ist aber nicht minder wichtig, dass sich die VdK-ler untereinander gegenseitig helfen“. Dazu müsse man sich kennenlernen und dafür sei dieser Termin prädestiniert.

Für die heitere Note und musikalische Unterhaltung sorgte Sänger und Entertainer Winfried Gerfelder, dessen brillanter Sound an Saxophon und Keyboard, mit aktuellen Songs sowie Liedern der letzten Jahrzehnte den Traditionstermin bestens beförderte. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019