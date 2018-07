„Es wird gut, sowieso“

Anzeige

Mit dem Lied „One Call Away“ eröffnet die Schulband „Next Generation“ den Abend. Angelehnt an die Fußball-Weltmeisterschaft loben die beiden Konrektoren Elke Welle und Stephan Meinzer die Band als „Musikweltmeister“ und leiten über zu der Hauptattraktion des Abends: den Schülern, die nun die Qualifikation für das nächste Spiel erlangt haben. „Insgesamt 17 Abschlusszeugnisse werden mit einer Trophäe ausgezeichnet“, berichtet Welle sichtlich stolz. Auch Elternbeirätin Kathrin Frey schließt sich dem Thema an, denn für sie werde heute ein „Schülermärchen“ wahr.

Für alle ein emotionaler Abend

„Dass wir uns das Zeugnis verdient haben, ist offensichtlich, denn wir haben wirklich etwas geleistet“, sagt Marlene Karl bei der Schülerrede, die sie gemeinsam mit Cennet Güler hält. Jedoch wissen beide auch, dass das ohne die Unterstützung der Eltern so nicht möglich gewesen wäre. „Danke, dass ihr immer für uns da wart“, sprechen sie im Namen aller. Dabei bleibt fast kein Auge der stolzen Eltern trocken. Auch für die Mütter und Väter sei dieser Abend emotional, betont Bezirksbeirätin Stanke, deren Tochter an diesem Abend ebenfalls auf der Bühne steht. Besonders toll findet Rektor Achim Jauernig den Technikpreis, den die Firma Lochbühler in diesem Jahr der Technikgruppe für ihr Flughafenprojekt „Lochbühl-Air“ verleiht. „Wir sind schneller als Berlin, Herr Löbel“, scherzt Jauernig.

Für hervorragende Leistungen werden alle Schüler ausgezeichnet, deren Abschlussnote eine 1,8 oder besser ist. Spitzenreiterinnen sind Lucia Frank aus der 10b und Michelle Giacomazzo aus der 10c der Realschule mit einem Durchschnitt von 1,1. Auch wenn der Weg für Lehrer wie Schüler nicht immer leicht war, sind alle stolz und froh es bis hierhin geschafft zu haben und stoßen darauf mit einem Glas Sekt an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018