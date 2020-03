Es wird viel geboten

Das Heimatmuseum Seckenheim, Kloppenheimer Straße 20, hat wieder jeden ersten Sonntag im Monat Öffnungszeiten von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es kann also nicht „nur“ die ständige Ausstellung bäuerlichen und handwerklichen Lebens vor rund hundert Jahren gegen eine Spende besichtigt werden, es gibt oft weitere Termine, die jetzt vorgelegt wurden. So wird am Samstag, 28. März, um 14.30 Uhr in St. Aegidius an „75 Jahre Ermorderung ausländischer Zwangsarbeiter am Rangierbahmhof“ in einer Gedenkstunde erinnert.

Am Montag, 6. April, ist um 19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung angesetzt, Wahlen stehen diesmal nicht an. Am Sonntag, 24. Mai, startet um 11 Uhr der beliebte Frühschoppen und da das Straßenfest ausfällt, will man eine am Samstag, 20. Juni, eine Radtour nach Altrip anbieten und denkt auch daran, für Sonntag, 21. Juni, ein Angebot, eventuell eine Ortsführung zu machen, ebenso am Sonntag, 6. September am „Tag des Denkmals“.

Arbeitskreis trifft sich am Montag

Die Vorstellung der Präsenzbibliothek in der Zweigstelle Seckenheim der Stadtbücherei aus Beständen des Heimatmuseum und die Einrichtung einer digitalen Biliothek ist ebenfalls angedacht. Am Kerwe-Sonntag, 18. Oktober, wird es in der Schreinerei Senn wieder die Kerwescheuer und ebenfalls eine Ortsführung geben. Weitere Vorträge und Ausstellungen sind in Vorbereitung, so von historischen Landkarten der Region, von Neuigkeiten zur Archäologie in Seckenheim mit aktuellen Befunden und am ersten, zweiten und dritten Adventssonntag soll es eine historische Spielzeugausstellung geben.

Die Vorbereitungen dazu müssen auf viele Schultern verteilt werden, deshalb trifft sich der Arbeitskreises (AK) im Heimatmuseum am Montag, 9. März, um 19.30 Uhr. Das Treffen ist nicht nur für Museumsmitglieder offen, weitere Interessenten, die aktiv im Museum mitarbeiten wollen, sind gerne willkommen. Besprochen werden die seit dem letzten AK erzielten Ergebnisse. Es wurde teilweise neu geordnet, katalogisiert, Exponate beschriftet, Neuanschaffungen installiert und vieles mehr. Weitere Renovierungsarbeiten stehen an, denn den Anlass „25 Jahre Heimatmuseum“ im Jahr 2025 hat man fest im Blick. hat

