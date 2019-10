ESPE gibt Jubiläumskonzert

Das Erste Seckenheimer Pop-Ensemble (ESPE) des Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 feiert sein 20-jähriges Bestehen. Dazu laden die Sänger zu einem Konzert am Samstag, 9. November, um 19 Uhr ins Vereinshaus, Zähringer Straße 80, ein. Unter dem Motto „Let us entertain you“ will der Chor unter Leitung von Peter Imhof unterhalten.

Ob Musicalmeldodien, Lieder von Abba oder Queen, moderne Popsongs oder klassische Ohrwürmer, der gemischte Chor hat ein umfangreiches Repertoire. Zu der Feier wurden auch die Rockin‘ Daddys eingeladen. Das Sextett spielt Cover-Rock aus fünf Jahrzehnten.

Karten gibt es ab sofort für 15 Euro in der Neuen Apotheke, Seckenheimer Hauptstraße 117, beim Seniorenzentrum, Schwabenstraße 26, sowie in der Bücherkiste, Badenweiler Straße 33. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro. sane

