Fahrzeug brennt aus

Am Mittwoch gegen 0.20 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein brennendes Auto im Wasengrund in Seckenheim gemeldet. Wie es im Bericht der Beamten heißt, stand beim Eintreffen der Rettungskräfte ein grüner VW Passat an dortigen Wendeplatz in Vollbrand. Das Feuer konnte gelöscht werden, Personen oder Gebäude wurden nicht beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahmen Beamte des Kriminalkommissariats Mannheim. Zeugen des Brandes und oder Personen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 bei der Polizei zu melden. red/pol

