Familien auf dem Weihnachtsweg

„Macht euch mit eurem selbst gestalteten Adventskalender auf den Weg nach Betlehem“, so lautet die Einladung von Gemeindereferentin Eva-Maria Ertl in Seckenheim an Familien. Sie bietet zwei Möglichkeiten dazu. So kann am Sonntag, 29. November, von 14 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Clara, Stengelstraße 4, gebastelt werden, Dauer etwa eine Stunde.

Wer lieber daheim basteln möchte, der kann eine „Mitnehm-Bastel-Tüte“ abholen, und zwar zur gleichen Zeit, Material und Bastelanleitung gibt es dann auf dem Kirchplatz. Ertl bittet für beide Varianten der Aktion um Anmeldung unter e.ertl@st.martin-ma.de oder Telefon 0621/300 85 523. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020