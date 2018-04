Familiensporttag bei der TSG

Anzeige

Am Sonntag, 22. April, lädt die TSG zu einem Familiensporttag ein. Um 9.45 Uhr geht es in der Turnhalle, Seckenheimer Hauptstraße 33, los, um 10 Uhr auf dem Schlossplatz, im Schloss, Seckenheimer Hauptstraße 68, und auch im Kaiserhof, Offenburger Straße 33. Jeweils bis zunächst 11.45 Uhr werden allerlei sportliche Mitmachangebote bereit gehalten. Nach der Mittagspause, bei der auf dem Schlossplatz deftige und süße Verpflegung angeboten wird, geht es ab 12.45 Uhr bis 14.30 Uhr an den verschiedenen Sportstätten weiter. Besucher können mit einer Laufkarte Stempel sammeln, und wer fleißig mitmacht erhält ein tolles Geschenk. hat