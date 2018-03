Feriencamps der TSG

Anzeige

Die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) und damit die Kindersportschule Seckenheim (KISS), bietet auch in diesem Jahr wieder einige Feriensportwochen unter verschiedenen Motti an. In den Osterferien geht es los mit dem Sportcamp „Rund um den Ball“ (ab sechs Jahre). Vom 26. bis 29. März kommen alle ballsportbegeisterten Kinder voll auf ihre Kosten. In Zusammenarbeit mit der Handball-, Fußball- und Volleyballabteilung wird das KiSS-Team ein tolles, abwechslungsreiches Programm gestalten. Alle klassischen Ballsportarten werden dabei sein. Aber auch Tennis, Hockey, Tischtennis, Rugby und andere Angebote können die Kinder kennenlernen. Ausflüge zu benachbarten Vereinen oder Sportstätten runden das Programm ab.

Übernachtung in der Turnhalle

Weitere Termine für die KiSS Feriensportcamps 2018 sind das Outdoor-Camp vom 22. bis 25. Mai in den Pfingstferien. Die Sommersportcamps für Drei- bis Sechsjährige gibt es vom 20. bis 24. August, für Schulkinder einerseits bis zwölf Jahre und in einer zweiten Jugendgruppe über zwölf Jahre jeweils vom 27. August bis 1. September. Das Highlight der Sommerferienwoche ist für viele Kinder jedes Jahr die Übernachtung von Freitag auf Samstag in der TSG-Turnhalle, die von einem bunten Programm begleitet wird.

Anmeldungen, Teilnehmerbeiträge sowie weitere Infos sind über die KiSS-Geschäftsstelle unter Telefon 0621/4 84 48 27, per Mail: kindersportschule@tsg-seckenheim.de oder über die Homepage www.kiss-seckenheim.de erhältlich. hat