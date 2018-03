Feuer frei ums Osterei

Anzeige

Auch das neue Leitungsteam der Seckenheimer Schützengesellschaft von 1896 hält an Traditionen und bewährten Veranstaltungen fest und so gab es eine Woche vor dem eigentlichen Osterfest wieder das beliebte Ostereierschießen im Schützenhaus auf der Vereinsanlage am Riedweg. An zwei Tagen kamen etliche Gäste, darunter wieder viele Familien, um sich Ostereier zu „erschießen“ und so ihre Osternester zu füllen.

Dazu wurden gleich drei Disziplinen angeboten. Unter fachkundiger Anleitung konnten Jugendliche und Erwachsene im Schießstand mit dem Luftgewehr auf die in zehn Meter Entfernung aufgestellten Scheiben schießen. Wer ins „Schwarze“ traf, dem war ein Ei sicher. Bei einem Zehner gab es sogar zwei Eier. Nicht nur für die jüngsten Gäste stand außerdem ein Lasergewehr bereit, das an beiden Tagen immer wieder auf Interesse stieß. Auch hier wurden die Treffer mit den bunten Trophäen oder leckeren Süßigkeiten belohnt. Eifrige Schützen hatten schnell mit den bunten Eiern ihre Osternester gefüllt, aber auch Anfänger gingen mit Unterstützung erfahrener Betreuer nicht leer aus.

In der Bogenhalle galt es das „Gold“ der Scheibe zu treffen. Mit Pfeil und Bogen wurden die großen Zielscheiben anvisiert. Alle Schützen wurden mit Finger- und Armschutz ausgestattet und hatten sichtlich Spaß an dieser Sportart. Auch Kinder wollten ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Die Jugendabteilung um Anna Maria Obermeier war dafür bestens vorbereitet, mit kleineren Bogen und entsprechender Schutzausrüstung. Auch der fünfjährige Mustafa und seine ältere Schwester fanden Gefallen an der Sportart. Die Jugendlichen betreuten mit viel Leidenschaft an beiden Tagen ihren Stand und standen den Interessenten Rede und Antwort. Das freute vor allem Vereins-Chef Steffen Scherneck und seinen Stellvertreter Thomas Gastgeb. Die Vorstandsmitglieder waren aber auch stolz auf ihr gesamtes Helferteam. Erfreut zeigte sich das Organisationsteam auch über die gute Resonanz und bot in der Bogenhalle Raum für ein gemütliches Beisammensein an. Neben Rindwürsten zur Stärkung durften zur Kaffeetafel die vielen leckeren, von den Schützenfrauen selbstgebackenen Kuchen nicht fehlen.