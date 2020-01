Frauenfrühstück in St. Clara

Die Vorstände der katholischen Frauenorganisationen (kfd) der Seelsorgeeinheit St. Martin laden zu einem Frauenfrühstück ins Pfarrzentrum St. Clara, Stengelstraße 4, ein. Am Samstag, 18. Januar, wird es von 9 bis 11.30 Uhr dabei einen Vortrag zum Thema „Da hab ich im Traum dran gedacht“ geben. Gemeindereferentin Cordula Mlynski wird durch den Vormittag begleiten, bei dem es um Träume als Ort, an dem die Seele spricht, geht. Träume spielen auch in vielen biblischen Texten eine wichtige Rolle. Aber was können die eigenen Träume sagen und welche Botschaft halten die biblischen Träumer bereit? Wer interessiert ist meldet sich beim jeweiligen kfd-Vorstand oder im Pfarrbüro St. Aegidius, Telefon (0621) 47 47 74 an. Der Kostenbeitrag von sieben Euro wird am Tag selbst fällig. hat

