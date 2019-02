Freiwillige Feuerwehr öffnet im April die Tore

Zu den Aufgaben der Interessengemeinschaft (IG) Seckenheimer Vereine und Organisationen gehört es auch, anstehende Termine zu erfassen und zu koordinieren. Im Folgenden die Veranstaltungen bis April:

Februar: 17. Orgelkonzert St. Aegidius, 19. Vortrag Bildungswerk St. Clara, 21. Landfrauenvortrag St. Clara, 22. Vortrag KAB St. Clara, 22. JHV TSG in der Turnhalle, 22. Närrische Singstunde des MGV-Liedertafel im SV-Vereinshaus, 23. Tag der offenen Tür in der Seckenheimschule, 23. InZabbSchlappKuKä Gemeinschaftssitzung in Gräber-Halle und am 27. Frauenwortgottesfeier in St. Aegidius.

März: 1. Ökumenische Weltgebetstag der Frauen, Erlöserkirche, Närrische Singstunde Siedlerheim Zabbe/ Sängerbund 1865, 4. Kindermaskenball TSG, Schloss, 4. Rosenmontagsball Schloss Zabbe/ Sängerbund 1865, 7. kfd mifü-Gruppe St. Clara, 8. JHV MGV-Liedertafel Lore Marzenell-Saal SV-Vereinshaus, 8. Heringsessen Zabbe, 11. Historisches Seckenheim im Heimatmuseum, 13. kfd-Treff St. Clara, 13. JHV Förderverein Dossenwald in Heinrich-Vetter-Stiftung, 17. Klänge und Worte Erlöserkirche, 19. Vortrag Landfrauen St. Clara, 20. Altenwerk St. Clara, 20. Elternabend der Kommunionkinder St. Clara, 22. Blutspendetermin DRK, 22. Palu Kabarett, 23. Schälrippchenessen Siedlerheim Suebenheim, 24. Obdachlosenessen St. Clara, 27. Frauengottesdienst danach Frühstück St. Clara, 29. JHV KAB St. Clara, 30. Kindersachenflohmarkt St. Clara und 30. Seniorennachmittag Schloss Sängerbund.

April: 4. die kfd mifü-Gruppe nach St. Clara ein, 7. Konfirmandenprüfung Erlöserkirche, 8. Historisches Seckenheim im Heimatmuseum, 10. kfd-Treff St. Clara, 14. Kfd-Vitalbrunch am Palmsonntag St. Clara, 14. „Johannes Passion“, J.S. Bach, Singkreis, St. Aegidius, 15. Hauptversammlung Landfrauen St. Clara, 17. Altenwerk St. Clara, 21. Ostern, 24. Frauengottesdienst St. Aegidius, 28. Tag der offenen Tür Freiwillige Feuerwehr Seckenheim, 28. Jubelkommunion St. Aegidius und 30. Tanz in den Mai der TSG Seckenheim im Schloss.

Sicher werden noch weitere Termine hinzu kommen, über die diese Zeitung entsprechend informiert. Die IG Seckenheim listet auf ihrer Homepagen unter „Veranstaltungen“ bei ig-seckenheim.de die bekennt gegebenen Termine auf. Neue Termine sollen die IG-Mitgliedsorganisationen an nicole.kreusel@t-online.de mailen. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019