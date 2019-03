Freude über volles Haus

Der Parkplatz am Siedlerheim ist voll belegt, entlang der Schwabenstraße wird geparkt und etliche Fahrräder stehen aufgereiht. Das traditionelle Schälrippchenessen hat mittlerweile einen festen Platz im Seckenheimer Vereinskalender erobert. Kein Wunder also, dass neben den Siedlern, auch Orts-Seckenheimer und Gäste von außerhalb regelmäßig hinaus an den Dünenrand kommen. So kann sich der Vorsitzende des Suebenheimer Siedlervereins, Hermann Krauß, abermals über ein voll besetztes Haus freuen.

Ziel des Angebotes sei es nicht hinzukommen, zu essen und dann wieder zu gehen, sondern sich zu begegnen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Gemeinschaft zu pflegen. So verabreden sich dort oft Siedler und Freunde, um in guter Gesellschaft beim Schälrippchenessen Gespräche zu führen, denn „unser Ziel ist es Menschen zusammen zubringen“, so Krauß, der auf Gemütlichkeit und Nachbarschaft setzt. Aber zusammenzukommen ist eine Sache, ein guter Gastgeber zu sein eine andere. Denn finden sich zahlreich Gäste beim Siedlerverein ein, bedeutet das viel ehrenamtliche Arbeit für die neun Helferinnen und sechs Helfer des Siedlervereins, die in roten T-Shirts gut zu erkennen sind und mit großem Engagement und bester Service-Mentalität einmal mehr dem Ansturm gerecht werden. Neben den saftig duftenden Rippchen kamen auch Getränke auf den Tisch. Und Musikprogramm? Krauß winkt ab, „beim Schälrippchenessen sollen sich die Gäste ungestört unterhalten können“. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019