Frieder Berlin im Palü enthusiastisch gefeiert

Anzeige

Tosender Beifall

Das war auch kein Wunder, denn nach diesem gelungenen Einstig in die Jazzgeschichte folgte „The Entertainer“, einer der bekanntesten Rags von Scott Joplin, wie geschaffen für einen Klaviervirtuosen wie Frieder Berlin. Hatte er hier Gelegenheit sich auszuzeichnen, so boten weitere Titel, teilweise von ihm arrangiert, den beiden Kollegen ebenfalls Gelegenheit, ihr Können zu demonstrieren, und da wurde vom offensichtlich begeisterten Publikum mit Zwischenbeifall nicht gespart. Und es gab richtige Lacher, als Berlin zu „The Girl from Ipanema“, einer Komposition des Brasilianers Antônio Carlos Jobim, nach dem sogar der Flughafen in Rio de Janeiro benannt ist, anfügte, dass auch nach ihm ein Flughafen benannt sei, was er unter dem Gelächter der Gäste, aber eher peinlich nannte.

Kompositorisches Geschick

Zwischen weitere Klassiker, wie „Jumpin’ at the Woodside“ von Count Basie oder Henry Mancinis „Days of Wine and Roses“ mischte Berlin Eigenkompositionen und demonstrierte damit ein umfassendes kompositorisches Geschick, das er beispielhaft jeweils für die Vorstellung eines bestimmten Jazz-Stils nutzte. Aber es war beileibe keine Lehrstunde mit erhobenem Zeigefinger, sondern eine der großen Überraschungen im „Badischen“, denn einen Abend mit Jazz anzubieten, das war für Palü-Chef Andreas Hänssler ein Experiment. Und was ist das Resümee? Es war äußerst gelungen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018