Frieder Berlin kommt erst später

Die Veranstaltung mit Frieder Berlin am 18. September im Badischen Hof in Seckenheim kann angesichts des bestehenden Abstandsgebots nicht stattfinden. Das hat Palü-Chef Andreas Hänssler mitgeteilt. Mit dem Künstler sei eine Verschiebung des Konzerts auf unbestimmte Zeit vereinbart worden. Spätestens im Programm für 2021, das im Herbst 2020 erscheint, soll der Termin aber stehen. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer den Ausweichtermin nicht wahrnehmen kann oder will, schickt seine Karte bis 29. November unter Angabe seiner Bankverbindung per Post an Andreas Hänssler, Edwin-Reis-Straße 5, 68229 Mannheim. Das Geld werde dann postwendend überwiesen. Auch die Jam-Session am 11. September ist abgesagt. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020