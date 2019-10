„Früher alle Geschäfte auf einem Fleck“

Die Fahrt geht in den Hunsrück. Nein, nicht in das Pfälzer Mittelgebirge, sondern in den Vorort Seckenheim. Der Hunsrück ist sein ältester Teil, östlich der Hauptstraße, nördlich des Alten Rathauses. Wie gemacht für eine Serie, die an die Geschichte eines „Viertels“ erinnern und aufzeigen soll, was geworden ist.

Dafür lässt sich kaum ein besserer Gesprächspartner finden als Berthold Arnold: Ein echter „Hunsarigger“, 72 Jahre alt, in der Breisacher Straße aufgewachsen als jüngstes von zwölf Kindern eines Bahnbeamten, der wiederum in der nahen Waldshuter Straße geboren wurde. Die Mutter war eine gebürtige Gimber, also aus jener Familie, die am Seckenheimer Wasserturm ein Lebensmittelgeschäft führte. Bester Orts-Adel also. Arnold erzählt aus eigenem Erleben, mit viel Herzblut.

Ausgangspunkt sind die Seckenheimer Planken, „die Platt“, wie Arnold sie nennt. Gerne erinnert er sich an den Kiosk, der hier stand: „Das Gutselhäusel vom Knolle Fritz.“ Hier trieb sich Arnold als Bub mit seinen Kumpels herum. Dass sie es nicht zu doll trieben, dafür sorgte die Polizei, die im Rathaus logiert hat: „Das Revier war in den heutigen Arkaden, ihre Bögen bildeten die Fenster.“

Der Weg führt vorbei am Rathaus in die kleine Kehler Straße Richtung Neckar. Wo sich heute das Physiozentrum befindet, da war das Kino, „die Kiste“, wie sie damals sagten. An der Mauer gegenüber hingen die Schaukästen mit den Filmplakaten: „Die Eisenarmierungen stecken ja immer noch drin“, staunt Arnold.

Leben am Neckar

Vorbei geht es an den Standorten vieler bekannter Geschäfte, die es jedoch längst nicht mehr gibt: das Textilgeschäft Rall, die Bäckerei Umminger, der Elektroladen Raufelder, die alte Wentzlaffsche Apotheke.

Man läuft auf rotem Kopfsteinpflaster. „Das ist noch original so, wie es früher im ganzen Gebiet war.“ Es geht ans Neckarufer, über eine Einlassung im Boden. „Das ist die Schließe“, erläutert Arnold, also eine Spundwand als Schutz gegen das Hochwasser – zusätzlich zur alten Neckarmauer, die sich das gesamte Ufer entlang zieht.

„Früher standen hier keine Bäume“, erinnert sich Arnold. Die hätten auch gestört. Denn hier verlief der Treidelpfad, also der Weg, auf dem Schiffe vom Land aus gezogen werden. Erst später wurden sie durch Kettenschlepper ersetzt: „Die Kette dafür liegt noch heute im Wasser.“

Zurück in den Ort, in die Säckinger Straße. An das Haus 3-5, heute mit knallgelber Fassade, hat Arnold viele Erinnerungen: „Hier war das Tabakwarengeschäft Söser“, berichtet er: „Vor Silvester verkaufte es Feuerwerkskörper.“ Geprägt wird diese Straße von der riesigen „Waaghalle“, in der die Seckenheimer Bauern ihren Tabak wiegen ließen: „Bei der Ernte, da war hier was los!“

Und weiter geht es zur Metzgerei Ebert. „Der hat natürlich selbst geschlachtet“, berichtet Arnold. Oft wurde das damals aber auch in Privathäusern gemacht – bei Arnolds stets dann, wenn ein Kind Kommunion feierte: „Bei zwölf Kindern wurde also oft geschlachtet“, lacht er.

Nebenan wohnte der „Fahrende Lahres“. Der Obst- und Gemüsehändler bot seine Waren auf einem Karren an, fuhr durch die Gassen, machte mit einer „Schell“ auf sich aufmerksam: „Der Lahres ist da!“

Älteste Schreinerei Mannheims

An der Ecke zur Sasbacher Straße arbeitete ein Küfer; auch ihn gibt es längst nicht mehr. Die 1861 gegründete Schreinerei Heidenreich dagegen besteht noch, als mittlerweile älteste in ganz Mannheim. In der Halle befindet sich ein geheimnisvolles Loch, 1,80 Meter tief. „Das war eine Jauchegrube“, berichtet Firmenchef Michael Heidenreich: „Denn hier war ein Hof, in dem Tiere gehalten wurden.“ Heute wird die Grube als ideales Depot für Holz genutzt.

„Früher waren alle Geschäfte auf einem Fleck“, sagt Arnold: „Davon ist heute leider fast nichts mehr geblieben.“ Und: „Für uns Kinder war das eine einzige große Spielwiese.“

In einigen Straßen ist es mit der Ruhe vorbei, sie leiden unter Durchgangsverkehr zur Bezirkssportanlage. „Es heißt zwar ‘Tempo 20‘, aber da hält sich keiner dran.“ Trotzdem liebt Arnold seinen Hunsrück, der als Wohnort sehr begehrt ist: Viele der Bauernhäuser und Scheunen sind zu Wohnhäusern umgebaut oder Neubauten gewichen. An die Tradition soll der „Zabbe-Brunnen“ erinnern – wie Arnold freudig feststellt, bald wieder auf den Planken.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019