Anzeige

Der Frühlingsball des Turnvereins Friedrichsfeld ist der gesellschaftliche Höhepunkt im Vereinsjahr und auch im Stadtteil. In diesem Jahr findet er am Samstag, den 5. Mai, 20 Uhr, in der frühlingshaft-festlich geschmückten Turnhalle statt.

Es ist in diesem Jahr noch einmal gelungen, die weit über die Region hinaus bekannte Sandy Show-Band zu verpflichten, die bereits im vergangenen Jahr die Besucher begeistert hat. Auf die Ballgäste warten also eine hervorragende Liveband sowie ein unvergesslicher Abend.

Im Rahmen des Frühlingsballes werden auch wieder langjährige und verdiente Mitglieder des Vereins geehrt. Außerdem wartet auch die eine oder andere Überraschung auf die Gäste. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Turnvereins sind hierzu herzlich eingeladen.