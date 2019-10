Fünf Fahrräder aus Keller gestohlen

Noch unbekannte Täter haben aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße in Seckenheim fünf Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beläuft sich der Wert der Beute auf mehr als 5000 Euro. Tatzeit war zwischen Montagabend und Mittwochmorgen. Wie der oder die Unbekannten in das Anwesen gelangt und den verschlossenen Abstellraum im Keller gelangt sind, ist noch offen. Neben den drei Damenrädern und einem Herren-Mountainbike wurde auch ein hochwertiges schwarz-rotes Pedelec der Marke Bulls gestohlen. Wer dächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Räder geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Telefon 0621/489 71 zu melden. red/agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019