Für Familien da sein, wenn es Probleme gibt

Kinder symbolisieren Zukunft. Die Mutmacherin, die diese Redaktion jetzt vorstellt, Sabine Schmitt, arbeitet als Hebamme buchstäblich in einem zukunftsorientierten Beruf. Auch in Zeiten von Corona begleitet sie Mütter und deren Neugeborene durch die ersten gemeinsamen Wochen und steht ihnen mit umfangreichem Fachwissen zur Seite.

„Gerade für werdende Mütter bringt das Coranavirus viel Verunsicherung mit sich“, weiß Schmitt, die in Seckenheim eine Hebammen-Praxis betreibt. Das fange schon mit der Ungewissheit an, in welchem Maße die künftigen Väter in der jeweiligen Klinik zugelassen werden.

Auch der Besuch von Geschwisterkindern, um den Neuankömmling zu begrüßen, falle derzeit flach, so dass manche Frauen das Krankenhaus wieder frühzeitig verlassen. In den vergangenen Wochen musste auch sie bei ihren Geburtsvorbereitungskursen sowie der Rückbildungsgymnastik auf Online-Angebote umsteigen. „Ich wusste zuerst erst gar nicht, ob ich es hinkriege, aber dank der technischen Unterstützung durch meine beiden Söhne hat es gut geklappt“, freut sich die Fachfrau und hat erfahren: „Die Rückmeldungen sind durchaus positiv.“

Dramatische Folgen der Isolation

Gleichwohl sieht sie den Mangel an sozialen Kontakten außerhalb der medialen Gesellschaft kritisch. „Die Isolation kann ganz dramatische Folgen haben“, weiß sie aus Erfahrung. Durch Zusatz-Qualifikationen hatte sie eine Zeitlang auch als „Familien-Hebamme“ gearbeitet und Familien mit einem problematischen Hintergrund betreut. Was die Wochenbett-Betreuung anbelangt, die nach der Entbindung der Frauen im Krankenhaus einsetzt, will sie auch in Corona-Zeiten „ein Stück Normalität“ aufrecht erhalten. „Ich will den Frauen in dieser verunsichernden Zeit Mut machen und sage ihnen: „Hey, ich bin da für dich, wenn es Probleme gibt.“ Selbstverständlich müssten die Hygiene-Maßnahmen gewährleistet werden. Dazu zählt beispielsweise ein eigenes Wiege-Säckchen für jeden Säugling sowie für sie selbst Masken und Schutzkleidung. Letzteres sei nicht ganz einfach zu beschaffen gewesen, sie habe erst mal schauen müssen, wo sie die Sachen herbekomme: „Das war ein absolutes Unding.“ Erschwerend sei hinzugekommen, dass sie Mitte März gerade aus Afrika zurückgekommen war.

„Ich habe in Tansania zwei Monate in einem Geburts-Zentrum gearbeitet“, erzählt die Hebamme. Durch den Kontakt zu einer aus Afrika stammenden Krankenschwester unterstütze sie die Einrichtung dort schon seit Jahren. „Ich bin gerne Hebamme, es ist ein interessanter und vielseitiger Beruf“, versichert Sabine Schmitt.

Vermutlich wartet auf sie und ihre Kolleginnen Ende des Jahres vermehrt Arbeit, vermutet die Seckenheimerin: „Wir erwarten dann nämlich einen Baby-Boom. Denn der „Lockdown“ hat eben auch seine fruchtbaren Seiten.“

Info: Sie kennen einen Mutmacher? Mail: leseraktion@mamo.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020