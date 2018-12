Gäste singen bekannte Schlager begeistert mit

Leckeren Kuchen, heitere Musik, gute Gespräche und Ehrungen langjähriger Mitglieder – das alles gab es bei der Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Seckenheim. Die Vorsitzenden Fritz Deininger und Heidi Schleicher hatten dazu in das Siedlerheim eingeladen.

Deininger gab einen kleinen Rückblick über die Veranstaltungen im zu Ende gehenden Jahr. Das Siedlerheim war nahezu voll besetzt, als Alleinunterhalter Roland Gräf mit seinem Akkordeon für weihnachtliche Weisen sorgte. Nach der musikalischen Einstimmung und der Stärkung am Kuchenbüffet ging es an die Ehrungen.

Fritz Deininger gratulierte zusammen mit AWO-Kreisvorstand Rolf Lang Else Landsmann für zehn Jahre Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsverband. Gerda Seitz und Evi Korta-Petry gehören 15 Jahre dem Ortsverband an. Heinz Neubauer hält bereits 25 Jahre dem Verein die Treue. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Jörg Uelzhoeffer geehrt, bereits ein halbes Jahrhundert gehört Sieglinde Bürgy dem Verband an.

Landtagsabgeordneter Boris Weirauch und Stadtrat Ralph Waibel dankten Fritz Deininger für sein Engagement. Stellvertretend für alle, die ehrenamtlich aktiv sind, erhielt der agile Vorsitzende eine Auszeichnung von den beiden SPD-Politikern.

Die 13 Seniores des Männergesangverein-Liedertafel übereichten unter Leitung von Peter Imhof einen musikalischen Blumenstrauß. Mit altbekannten Schlagern animierten die Sänger das Publikum auch zum Mitsingen. Ob „Rote Lippen soll man küssen“, oder „Wo meine Sonne scheint“ – die Gäste waren sehr textsicher und hatten sichtlich Spaß an den ausgewählten Liedern. Auch im neuen Jahr trifft sich die AWO Seckenheim in der Begegnungsstätte regelmäßig im Alten Rathaus, ab 7. Januar stehen montags dort wieder die Türen offen. sane

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018