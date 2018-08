Gartenlauben aufgebrochen

Gleich zwei Mal haben Einbrecher auf dem Gelände der Seckenheimer Kleingartenfreunde zugeschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, brachen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag- und Donnerstagabend in Gartenlauben auf dem Vereinsgelände in der Breisacher ein. Sie hebelten dabei die Eingangstüren der Lauben auf und verschafften sich so Zutritt. Entwendet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem ein Gasgrill und eine Gasflasche. Neben dem Diebstahlsschaden von mehr als 500 Euro entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 06203/9 30 50 an das Revier in Ladenburg zu wenden. red

