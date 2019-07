Gassen zu eng für Sperrmüll-Fahrzeuge

Als Brigitte Linhart vor kurzem Sperrmüll anmelden wollte, dachte sie, es handle sich um eine Kleinigkeit. Stattdessen staunte sie nicht schlecht – und ärgerte sich. Telefonisch erklärte man ihr, die städtischen Müllfahrzeuge würden nicht mehr in die engen Gassen des Seckenheimer Ortskerns fahren, in dem Linhart wohnt. Stattdessen solle sie den Sperrmüll einige Hundert Meter weiter in eine der größeren Straßen bringen, die den Ortskern umschließen.

Nicht nur bei Brigitte Linhart sorgt die Regelung für Unverständnis – sondern auch bei anderen Anwohnern im „Hunsrück“, wie der alte Seckenheimer Ortskern auch genannt wird. Und bei CDU-Stadträtin Marianne Seitz. Die schaltete sich auf Linharts Bitte hin ein und meldete sich ebenfalls bei der Stadt – bekam aber die gleiche Antwort.

Warum kann die Abfallwirtschaft den Sperrmüll nicht mehr direkt abholen? Ein Sprecher der Verwaltung erklärt auf Anfrage: Unter Einhaltung der Arbeitsschutz- und Verkehrssicherheitsvorschriften könne der Bereich Alt-Seckenheim nicht mehr mit einem sogenannten Dreiachs-Fahrzeug angefahren werden. Sperrmüll-Fahrzeuge mit einer Presse sind solche Dreiachser.

Für das Abholen der Mülltonnen kann die Stadt im Hunsrück zwar ein kleineres Zweiachs-Fahrzeug einsetzen. „Dieses kann aufgrund der kompakten Abmessungen und der geringeren Wendekreise in dem Gebiet manövrieren, ist aber nicht für das Laden von Sperrmüll nutzbar“, erklärt der Sprecher. Die Stadt verweist zudem darauf, dass die Enge der Gassen im Hunsrück durch parkende Autos noch verschärft werde.

„Ein paar starke Männer bitten“

Das räumt auch Stadträtin Marianne Seitz ein: Patienten, die das benachbarte Ärztehaus besuchen, würden immer wieder im Ortskern parken. Das liege auch daran, dass durch den Umbau der Seckenheimer Ortsmitte 35 Parkplätze weggefallen seien. Trotzdem lässt sie die Argumente der Verwaltung nicht gelten: „Ist das denn bürgerfreundlich? Da muss sich die Stadtreinigung eben etwas einfallen lassen.“ Schließlich zahlten die Bürger für die Entsorgung Abfallgebühren.

Der Vorschlag der Verwaltung lautet wie erwähnt: Die Anwohner sollen ihren Sperrmüll an die Breisacher, die Waldshuter oder die Seckenheimer Hauptstraße bringen. Das sei doch wohl kaum zumutbar, sind sich Brigitte Linhart und ihre Nachbarn einig: „Sollen wir den Leuten unseren Müll einfach vor die Haustür legen?“, fragt Norbert Kloska. Brigitte Linhart wurde gesagt, sie müsse die dortigen Anwohner fragen. Aber wer habe schon gerne Sperrmüll vor der Tür liegen, fragen sich Linhart und ihre Nachbarn. Zumal man nie genau wissen könne, wann der Abfall dann wirklich abgeholt werde.

Hinzu komme die Frage, wer den Sperrmüll denn in die anderen Straßen bringen solle, sagt Brigitte Linhart. Bei ihr wäre das in diesem Fall vielleicht noch gegangen – sie hat weniger als vier Kubikmeter. „Aber was ist denn, wenn mal jemand eine Couch oder ein Möbelstück loswerden muss?“, fragt sie. Bei der Stadt habe man ihr gesagt, sie könne doch „ein paar starke Männer“ aus der Nachbarschaft bitten. Doch um sie herum würden vor allem ältere Menschen wohnen, sagt die 70-Jährige.

Manuela Müller hat im vergangenen Jahr eine ähnliche Erfahrung gemacht. „Ich vermisse echte Lösungsvorschläge“, sagt sie. Ärgerlich sei zudem, dass die Stadt die Betroffenen nie richtig darüber informiert habe – sondern erst auf Anfrage, wenn jemand Sperrmüll abholen lassen wollte. Was sie mit ihrem sperrigen Abfall nun anstellen soll, weiß Brigitte Linhart noch nicht. Vielleicht muss sie den Müll selbst zu einem Recyclinghof bringen?

Doch auch das sei schwierig, wenn es sich um große Stücke handelt, die man nicht mal eben ins Auto packen kann. Linhart will nun erst einmal abwarten – ähnlich ist es bei ihren Nachbarn. Auch von denen haben einige den Sperrmüll, den sie eigentlich loswerden wollten, noch zu Hause stehen.

