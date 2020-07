Gebäude beschmiert

Der Kiosk am Busbahnhof wurde mit Farbe besprüht. Marcus Schwetasch

Die Fassade des Seckenheimer Rathauses und der Kiosk am Busbahnhof sind von Unbekannten beschmiert worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, fielen die Graffiti den Beamten bereits vor einigen Tagen auf – und zwar während einer Streife Ende Juni. Angezeigt wurden die Schmierereien nach Angaben der Ermittler bis dahin aber noch nicht. „Die Recherche der Polizei ergab, dass die Sachbeschädigungen zuvor noch nicht bekannt beziehungsweise angezeigt waren“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Ermittlungen dauern an, im Anschluss werden Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft Mannheim weitergeleitet. Das Rathaus in Seckenheim, das unter anderem die Bibliothek beherbergt, wurde in den vergangenen Jahren mit erheblichem ehrenamtlichem Engagement saniert. „Ich finde keine Worte dafür, wir können das nicht hinnehmen“, so Marianne Seitz, Stadträtin und Vorsitzende des Rathaus-Fördervereins. Sie hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. hat/tge

