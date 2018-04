„Gebäude und Außenanlage dürfen nicht verkommen“

Anzeige

„Das Gebäude darf nicht verkommen, auch nicht die Außenanlage! Wir haben eine schöne Ortsmitte und die soll auch gepflegt sein“, forderte die Stadträtin weiter. Der Förderverein stehe ständig im Kontakt mit den anderen Vereinen im alten Rathaus. Aber die Pflege des Gebäudes sowie das Säubern des Vorplatzes und Außengeländes ist nicht deren Sache. Hier sieht Seitz neben der Stadt auch die RNV in der Pflicht. Auch wenn der Kiosk nun bald fertig gestellt werde, die wenigen Unterstellplätze dort an diesem Gebäude können das Problem unter den Rathaus-Arkaden nicht entspannen, ist sich die Vorsitzende der Rathausfreunde sicher. Mit einem offenen Brief an das Baudezernat erhofft man sich nun die Aufmerksamkeit, die dem historischen Gebäude angemessen ist, denn „das Rathaus muss unter Beobachtung der Stadt gestellt werden“, ergänzte Trinkaus.

Einige Termine stehen an

Erfreut zeigte sich die Vorsitzende, dass der Rathausplatz in verschiedene Veranstaltung wie Kerwe oder Weihnachtsbaumaufstellung einbezogen wird und auch der Wochenmarkt sich etabliert habe. Auch in diesem Jahr stehen einige Termine an. Bei der Seckenheimer Kerwe im Oktober will sich der Förderverein anlässlich seines dann 2019 anstehdnen 10-jährigen Bestehens ebenfalls einbringen.

Schatzmeister Andreas Braun gab seinen Kassenbericht ab. Die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten die Revisoren Roswitha Falkenberg und Jürgen Zink. Der IG-Chef beantragte auch die Entlastung, die einstimmig erfolgte und als Dank der Mitglieder für die gute Arbeit gewertet wurde. Zum Schluss wurde noch der AWO gedankt,die ihre Begegnungsstätte für die Versammlung geöffnet hatte. sane

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.04.2018